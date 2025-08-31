Łukasz Schreiber wziął ślub z Weroniką

Polityk PiS opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z uroczystości

Panna młoda miała klasyczną, rozkloszowaną suknię w bieli

Schreiber podpisał fotografię słowami „Najpiękniejszy dzień”

Pod postem pojawiły się liczne gratulacje i komentarze internautów

Z drugiego małżeństwa z Marianną Schreiber polityk ma córkę Patrycję

Nowy rozdział w życiu Łukasza Schreibera

Za byłym ministrem i szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów intensywne miesiące, zarówno na polu politycznym, jak i prywatnym. W czerwcu zakończył swoje burzliwe małżeństwo z Marianną Schreiber, z którą ma córkę Patrycję. Była żona od razu podkreślała, że nie planuje unieważnienia ślubu kościelnego.

Zaręczyny i szybka decyzja

Narzeczona Łukasza Schreibera pokazała zdjęcia z własnego wieczoru panieńskiego! Zaszalała z kreacją

Już w czerwcu Łukasz Schreiber ujawnił, że jego serce ponownie jest zajęte. Zakochał się w Weronice, która bez wahania przyjęła jego oświadczyny. „Powiedziałam tak. Na zawsze” – napisała wówczas kobieta. Para długo nie zwlekała, w sierpniu zakochani powiedzieli sobie sakramentalne „tak”.

Ślub Schreibera. „Najpiękniejszy dzień”

Dzisiaj polityk opublikował w mediach społecznościowych kadr z uroczystości. Na tle wody pozował w eleganckim garniturze, obok uśmiechniętej żony w efektownej, rozkloszowanej sukni ślubnej. „Najpiękniejszy dzień” – podpisał zdjęcie.

Lawina komentarzy w sieci

Pod postem Schreibera natychmiast zaroiło się od gratulacji. „Wszystkiego najlepszego dla was”, „Niech wam się wiedzie”, „Gratulacje panie Łukaszu” – pisali internauci. Nie zabrakło też komplementów skierowanych do panny młodej. „Kobieta piękna” – komentowano.

Marianna Schreiber też ma nowe życie

Tymczasem jego była żona również nie pozostaje w cieniu. Niedawno potwierdziła informacje o własnych zaręczynach i zapowiedziała, że nie zamierza rezygnować z nazwiska byłego męża. „Zostaję przy nim, tak samo jak moja córka. Dla dobra dziecka podjęłam decyzję…” – mówiła w rozmowie z Plotkiem.

