Trzeci ślub znanego polityka PiS-u. "Najważniejszy dzień w życiu"

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-08-31 15:09

Łukasz Schreiber znów stanął na ślubnym kobiercu. Polityk Prawa i Sprawiedliwości pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem z uroczystości. „Najpiękniejszy dzień” – napisał. W sieci zawrzało od gratulacji, a uwaga internautów skupiła się na olśniewającej sukni panny młodej.

  • Łukasz Schreiber wziął ślub z Weroniką
  • Polityk PiS opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z uroczystości
  • Panna młoda miała klasyczną, rozkloszowaną suknię w bieli
  • Schreiber podpisał fotografię słowami „Najpiękniejszy dzień”
  • Pod postem pojawiły się liczne gratulacje i komentarze internautów
  • Z drugiego małżeństwa z Marianną Schreiber polityk ma córkę Patrycję

Nowy rozdział w życiu Łukasza Schreibera

Za byłym ministrem i szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów intensywne miesiące, zarówno na polu politycznym, jak i prywatnym. W czerwcu zakończył swoje burzliwe małżeństwo z Marianną Schreiber, z którą ma córkę Patrycję. Była żona od razu podkreślała, że nie planuje unieważnienia ślubu kościelnego.

Zaręczyny i szybka decyzja

Narzeczona Łukasza Schreibera pokazała zdjęcia z własnego wieczoru panieńskiego! Zaszalała z kreacją

Już w czerwcu Łukasz Schreiber ujawnił, że jego serce ponownie jest zajęte. Zakochał się w Weronice, która bez wahania przyjęła jego oświadczyny. „Powiedziałam tak. Na zawsze” – napisała wówczas kobieta. Para długo nie zwlekała, w sierpniu zakochani powiedzieli sobie sakramentalne „tak”.

Ślub Schreibera. „Najpiękniejszy dzień”

Dzisiaj polityk opublikował w mediach społecznościowych kadr z uroczystości. Na tle wody pozował w eleganckim garniturze, obok uśmiechniętej żony w efektownej, rozkloszowanej sukni ślubnej. „Najpiękniejszy dzień” – podpisał zdjęcie.

Lawina komentarzy w sieci

Pod postem Schreibera natychmiast zaroiło się od gratulacji. „Wszystkiego najlepszego dla was”, „Niech wam się wiedzie”, „Gratulacje panie Łukaszu” – pisali internauci. Nie zabrakło też komplementów skierowanych do panny młodej. „Kobieta piękna” – komentowano.

Marianna Schreiber też ma nowe życie

Tymczasem jego była żona również nie pozostaje w cieniu. Niedawno potwierdziła informacje o własnych zaręczynach i zapowiedziała, że nie zamierza rezygnować z nazwiska byłego męża. „Zostaję przy nim, tak samo jak moja córka. Dla dobra dziecka podjęłam decyzję…” – mówiła w rozmowie z Plotkiem.

Express Biedrzyckiej - KIM, OPOLSKA cz.1
Sonda
Czy politycy powinni dzielić się w sieci swoim życiem prywatnym?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŁUKASZ SCHREIBER