Miał poczucie humoru

Trzy dni przed śmiercią ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski żartował z Ryszarda Petru. Mistrzostwo!

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski - mimo tego, że zmagał się z chorobą nowotworową - do końca wierzył, że wróci do zdrowia i normalnej pracy. Niestety, 9 stycznia zasłużony kapłan zmarł. Jeszcze trzy dni przed śmiercią ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski żartował sobie z Ryszarda Petru. Jego wpis, który ukazał się w mediach społecznościowych, to prawdziwe mistrzostwo. Poszło o trzech króli, a właściwie o... sześciu króli.