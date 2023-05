Lider PO Donald Tusk złożył w poniedziałek wizytę w Lidzbarku Warmińskim w ramach akcji #TuJestPrzyszłość. Podczas spotkania z mieszkańcami tego miasta, podkreślił, że na terenach przygranicznych z Rosją i Białorusią, społeczeństwo ponosi szczególnie wysokie koszty trwającego konfliktu. - Dla setek tysięcy Polek i Polaków, tam gdzie jest granica z Rosją lub z Białorusią, wszędzie to kosztuje bardzo dużo pieniędzy, zdrowia, a także lęków tych, którzy mieszkają w tych terenach - zauważył. Tusk podkreślił, że w związku z wojną gospodarczo tracą tereny przygraniczne. - Sami wiecie, jak trudno przekonać ludzi do inwestowania przy granicy, sami dobrze wiecie, że trudno będzie pozyskać środki z UE na ten program europejski związany z granicą z Rosją - zaznaczył. - To oznacza, że potrzebujecie pomocy, pomysłów, które pozwolą przekonać partnerów w Europie, że te pieniądze, które miały się znaleźć m.in. w Lidzbarku z tytułu programu Rosja-Europa, żeby te pieniądze posłużyły mieszkańcom po tej stronie granicy. Nie możecie być podwójnie poszkodowani, ale to wymaga bardzo aktywnej pracy w Brukseli - podkreślił szef PO.

Zaskakujące kim był w przeszłości Donald Tusk. Wyznał prawdę o swojej pracy

W czasie rozmowy z mieszkańcami Lidzbarka Warmińskiego nagle pojawił się też temat pracy Donalda Tuska, którą wykonywał przed laty. Tusk wprost wyliczył, jakich zajęć się imał. Niektóre z profesji mogą zaskoczyć. Kim był Donald Tusk i gdzie pracował? Szef PO sam wskazał, czym się zajmował:

- Od kilku tygodni słyszę, że pojawia się komunikat, że Tusk nigdy nie pracował. Ja mogę się czuć lekko frajerem przy Morawieckim czy Kaczyńskim, bo nie umiałem się w życiu tak ustawić... Często słyszałem od Kaczyńskiego, że on jest z ludu a ja jestem elita, tzw. w znaczeniu że jesteśmy oderwani i nie wiemy, co to normalne życie. Ja mam wielką satysfakcję z tego, że przez całe dorosłe życie pracowałem w różnych miejscach. Najdłużej byłem robotnikiem fizycznym, przez 8 lat w ten sposób utrzymywałem rodzinę. Prowadziłem też wydawnictwo książkowe z sukcesem, mój pierwszy zawód wyuczony to nauczyciel historii, pracowałem jako dziennikarz w kilku czasopismach, byłem sprzedawcą pieczywa na początku stanu wojennego. Sprzedawałem w tunelu dworcowym w gdańsku jagodzianki - wyliczył Tusk.

