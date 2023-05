Tusk zacytował skecz Neo-Nówki. Publiczność nie wytrzymała!

Donald Tusk kontynuuje spotkania z Polakami. W poniedziałek 22 maja, były premier odwiedził Lidzbark Warmiński. W czasie spotkania Tusk podjął temat sytuacji kobiet w Polsce. Nie szczędził słów krytyki pod adresem obecnej władzy i podkreślał, że kobiety zasługują na więcej. Żeby lepiej zobrazować swój punkt widzenia, Tusk posłużył się... skeczem kabaretu Noe-Nówka. - Ostatnio widziałem spektakl kabaretu Neo-Nówka. Sprawa nie jest do śmiechu. Zwróciłem uwagę na dosłownie kilkadziesiąt sekund tego ich ostatniego spektaklu, gdzie jest dialog między dwoma facetami - relacjonował Donald Tusk. I opisał, jak wyglądał skecz: - Jeden pyta drugiego: a czym się właściwie zajmuje twoja żona. A on mówi, że niczym. No, dzieci przygotowuje do szkoły, później posprząta mieszkanie, zrobi zakupy, odbierze dzieci ze szkoły, zrobi obiad, później razem z dziećmi odrobi lekcje, później posprząta, zmyje, położy dzieci spać i ma wolne - przywołany przez polityka skecz zgromadzeni przyjęli z oklaskami i śmiechem.

Tusk dodał: - Nie jestem dobry w tych stand-upach, ale uderzyło mnie to, że dokładnie jak tu w Lidzbarku, tam też widownia zareagowała oklaskami, rozbawiona absurdalnością tego wywodu. Wszyscy dokładnie czujemy, że ta rzeczywistość wciąż trochę tak wygląda.

Kabaret Neo-Nówka

O kabarecie Neo-Nówka było bardzo głośno w zeszłym roku. Wszystko przez skecz kabareciarzy "Wigilia 2022", w którym bohaterowie drwili z PiS. Sprawa była szeroko kometowana. Kabaret Neo-Nówka powstał w 2000 roku. Przez lata skład kabaretu ulegał zmianom. W obecnym składzie występują: Radosław Bielecki, Michał Gawliński oraz Roman Żurek – lider, autor tekstów i założyciel kabaretu.