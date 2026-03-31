U Tusków lubią kawę na wynos. Premier z córką wpadli do kawiarni

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-03-31 16:05

Któż nie lubi napić się pysznej kawy? Zdecydowanie miłośnikami napoju jest rodzina Tusków. Premier Donald Tusk został zauważony, gdy wpadł do kawiarni po kawę na wynos. Ale ta najlepiej smakuje w dobrym towarzystwie! Dlatego też polityk wybrał się po kawę z córką i wnuczkami.

Ostatnie dni przyniosły prawdziwą wiosnę! Polacy chętnie wyszli więc na ulice, by zażyć świeżego powietrza i pospacerować albo po prostu wyjść z domu i odwiedzić ulubioną restaurację lub knajpkę. Wiadomo, że jeszcze milej jest, gdy w chwilach relaksu można delektować się kawą, która stawia na nogi. Z pewnością tej zasady trzyma się premier Donald Tusk, który wybrał się po kawę na wynos. W wypadzie do kawiarni towarzyszyła mu rodzina, czyli córka Kasia i wnuczki. Ale premier nie myślał tylko o sobie, bo z kawiarni wyszedł z dodatkowym kubkiem. Czyżby powiózł kawę dla ukochanej żony Małgorzaty?

Już nieraz tak było, śmiało można powiedzieć, że to rodzinny zwyczaj Tusków. Bo chociaż wiadomo, że w domu można zrobić sobie kawę, to wszak taka z kawiarni zawsze smakuje wyjątkowo. Jak na wzorowego dziadka przystało premier Tusk przypilnował, by dziewczynki wsiadły do auta. 

Nawet w czasie szybkiego wypadu po kawę Kasia Tusk wyglądała bardzo stylowo. Młoda mama miała na sobie modną skórzaną kurtkę oversize, którą zarzuciła na szary sweter. Do niego dobrała czarne leginsy i białe skarpetki oraz sportowe buty. Taki zestaw to hit tej wiosny, ale nic dziwnego, wszak Kasia to specjalistka od mody.  

Nie jest to pierwszy raz, gdy fotoreporterzy uchwycili tak urocze sceny z życia premiera. Już kiedyś wspominaliśmy, że rodzina Tusków często wraca do domu z kawą w jednorazowych kubkach z pobliskich kawiarni. To ich mały rytuał – zamiast pić kawę w lokalu, wolą zabrać ją ze sobą i do domowego zacisza. Takie drobne gesty pokazują, że mimo politycznych obowiązków Donald Tusk stara się pielęgnować i celebrować zwyczajne rodzinne chwile. Tym bardziej, że w codziennej bieganinie nie ma wielu chwil wytchnienia. 

