Na stronie Poufna Rozmowa, która od kilku lat publikuje korespondencję m.in. byłego szefa KPRM Michała Dworczyka i innych polityków PiS, pojawił się pełen osobistych wyznań list do Ryszarda Terleckiego. Autorstwo maila przypisano Barbarze Nowak. Wiadomość datowana jest na 3 lutego 2017 roku. Miała zostać wysłana chwilę przed 22:30. - Na podstawie kilku źródeł potwierdziliśmy, że z widocznego na zrzucie ekranu adresu mailowego rzeczywiście korzysta (lub korzystała) Barbara Nowak - przekazał serwis OKO.press.

W mailu, poza wyznaniami miłosnymi ("patrzyłam na najpiękniejszą sylwetkę, jaką znam, na koci chód, cudowne srebrne włosy i czułam drżenie serca zupełnie takie same, jak wtedy gdy w 2006 roku zobaczyłam Cię w mojej szkole") są też wątki dotyczące publicznej i państwowej działalności kuratorki. Nowak stwierdza w nim, że stanowisko, które posiada, dostała dzięki Terleckiemu. Informuje, iż posiada „realny wpływ na politykę w mieście Krakowie”, zarządzanym przez prezydenta Jacka Majchrowskiego. Wyznaje również: „Dla partii i Ciebie Rysiu mogę wszelkie swoje umiejętności oddać”.

- Stanowisko, jakie również dzięki Tobie posiadam, dało mi duże możliwości i spory obszar działania, a także możliwość mojego oddziaływania nie tylko poprzez stanowisko, ale takie poprzez dwa czynniki działania jako kurator i kobieta. Podłamana wyrzuceniem mnie z zasięgu Twojego zainteresowania, ze zdziwieniem obserwowałam, jak kolejni włodarze z Małopolski (najczęściej nie nasi) poddawali się despotycznej, mocnej p. kurator" [pisownia oryginalna - red.] - czytamy.

- Nie będę Ci pisać, jakie deklaracje mi składali, bo to głupie, tym bardziej że byli to peowcy i peeselowcy, z którymi żadnego kontaktu, poza oficjalnym mieć sobie nie życzę. Moja Halinka, osoba której ufam nad wszystko, dostrzega we mnie spory potencjał. Według niej mam spore możliwości. Mimo poczucia totalnej klęski życiowej mam pewność, że wiele potrafię. Dla partii i Ciebie Rysiu mogę wszelkie swoje umiejętności oddać (...) Przyjmuję za pewnik moją ułomność i wpisanie w moje losy klęski, ale jestem zdecydowana do końca swoich dni pracować na konto Twoje i partii- dodała.

- Moja polityka spowodować ma zastopowanie strajków ZNP [Związku Nauczycielstwa Polskiego - red.] i pełny sukces reformy, które być może przełoży się na to, że będzie więcej, a nie mniej szkół samorządowych w Małopolsce po reformie niż przed nią. Każdy mój sukces ogłoszę Twoim sukcesem - miała również napisać jako kurator oświaty Barbara Nowak.

