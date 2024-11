Jarosław Kaczyński od dawna mieszka na Żoliborzu w Warszawie i to w tym samym domu. Budynek czasy świetności ma dawno za sobą i patrząc na niego z zewnątrz można stwierdzić, że dawno nie był remontowany. Co ciekawe, nie jest to jedyny dom, w którym mieszkał Kaczyński. Jako dziecko wraz z bratem bliźniakiem Lechem Kaczyńskim i rodzicami: Jadwigą i Rajmundem, mieszkał także na Żoliborzu, ale przy ulicy Suzina. Obecnie w tym miejscu wisi tablica upamiętniająca jego brata.

"Willa Kaczyńskiego" to luksus? Można się zdziwić!

Dopiero w późniejszych latach Kaczyńscy zamieszkali tam, gdzie obecnie mieszka prezes PiS, czyli w słynnej "willi". Dom, chociaż piętrowy, nie wyróżnia się niczym na tle pozostałych w okolicy. Kilka lat temu na newsweek.pl można było odszukać taki opis domu:

Rodzinny dom Kaczyńskich to pół bliźniaka na Żoliborzu. Ci, którzy tam byli, mówią, że to jak podróż w czasie do późnego Gomułki: stary żakardowy fotel, meblościanka, wszędzie pełno gazet i książek. Pokój prezesa jest na parterze (...).

Faktycznie, patrząc na zdjęcia domu Jarosława Kaczyńskiego śmiało można powiedzieć, że jest tam czar dawnych lat. W oczy wrzucają się książki, bibeloty, drobiazgi dodające swoistego charakteru.

Rodzice Kaczyńskich wyremontowali dom po jednym z pożarów. W dowód wdzięczności jego właściciel wynajął im pokoje na drugim piętrze na dziesięć lat. - Potem pojawił się kwaterunek, myśmy dostali na to mieszkanie przydział z sublokatorami. Mieszkała z nami babcia, czasem gosposia do pomocy; w trzech pokojach, 76 mkw. łącznie mieszkało 8 osób – wspominał Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów.

Majątek Kaczyńskiego: dom - powierzchnia i wartość

W oświadczeniu majątkowym Jarosława Kaczyńskiego można znaleźć informację o jego majątku, z której wynika, że posiada on 1/3 domu jako współwłasność. Dom ma około 150 m kw powierzchni i jest wart 1 800 tys zł.

NIŻEJ ZDJĘCIA ZE ŚRODKA DOMU KACZYŃSKIEGO NA ŻOLIBORZU