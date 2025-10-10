Radosław Sikorski jest jednym z najbardziej znanych polityków

Radosław Sikorski ma na swoim koncie funkcje ministerialne. Był szefem MSZ w latach 2007-2014, a wcześniej szefem MON w latach 2005-2007. Teraz znów jest w rządzie. W gabinecie Donalda Tuska jest ministrem spraw zagranicznych. To rodzi pytania o to, jaki prywatnie jest i jak mieszka Radosław Sikorski. Trzeba przyznać, że niczym brytyjski arystokrata!

Sikorski mieszka w dworku. To perła okolicy!

Radosław Sikorski może pochwalić się wyjątkowym miejscem zamieszkania, ponieważ mieszka w zabytkowym dworze położonym w pięknej okolicy, w miejscowości Chobielin, niedaleko Bydgoszczy. Dwór jest stary i tylko dzięki Sikorskiemu nie popadł w ruinę. Wszystko dlatego, że w okresie PRL budynek należał do PGR i znajdowały się tam PGR-owskie biura, nikt nie dbał należycie o tę architektoniczną perełkę. - Zgniłe podłogi, zamiast okien - dziury, walące się stropy, zdezelowane schody. W miejscu ogrodu był chlew, a ściślej mówiąc, jakieś jego resztki. Totalna ruina - opowiadała w jednym z wywiadów przed laty żona Sikorskiego.

W 1988 roku, za 1200 dolarów Sikorski kupił wraz z rodzicami zrujnowany XIX-wieczny budynek, który później przez lata remontował, poprawiał aż przywrócił dworkowi dawny blask.

Mamy zdjęcia ze środka domu Sikorskiego i Appelbaum

Dom Radosława Sikorskiego i jego żony Anne Appelbaum, jak na dwór przystało, stoi w otoczeniu pięknej zieleni. Pełno tam drzew, krzewów i kwiatów. Niedaleko jest też staw. To iście sielskie miejsce przywołujące w pamięci szlacheckie dworki i pałace. Równie wytwornie prezentują się wnętrza domu. Pełno tam pamiątkowych zdjęć, obrazów, bibelotów, rzeźb. Posadzki są kamienne, a meble stylowe. W domu jest jednak przytulnie, a w salonie króluje kominek i kościelne organy! Kuchnia zaś jest wyposażona i zaprojektowana stylowo, ale i praktycznie.

