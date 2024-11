W takich warunkach mieszka Donald Tusk. Żona mówiła: "Zimą ciągnie od piwnicy"

Donald Tusk wraz z żoną od lat mieszka w Sopocie. Pochodzi z Trójmiasta i zawsze był mu bliski. Tusk mieszka z żoną Małgorzatą w przedwojennej kamienicy. patrząc na zdjęcia jego domu wydaje się, że budynek niczym się nie wyróżnia. Brakuje mu ozdób czy ciekawych detali. Jest bardzo prosty, ale mimo tego ma swój charakter i "duszę" jaką można odkryć w starych budowlach. Co ciekawe jeszcze niedawno było na nim widać ślady wojny. W 2007 roku jedna z gazet donosiła, że dosłownie pod kuchennym oknem był widoczny ślad po pocisku.

Dom Donalda Tuska to przedwojenna kamienica

Mieszkanie Donalda Tuska mieści się na parterze kamienicy i mierzy trochę ponad 60 metrów, składa się z trzech pokoi i kuchni. Małgorzata Tusk tak opisywała mieszkanie w książce "Między nami":

Mieszkanie stało puste od lat, nie było na nie chętnych. Syn zmarłej właścicielki opowiadał nam, że co roku spędzał tu całe wakacje i czuł się wspaniale, bo pomimo obskurnego otoczenia mieszkanie ma w sobie niezwykły czar. Uwielbiam to mieszkanie, mimo że nie jest słoneczne, że zimą ciągnie od piwnicy i płacimy bardzo duże rachunki za gaz, bo jest tak zimno, że grzejemy na potęgę - komentowała w książce przed laty.

Co do piwnicy domu, to któregoś razu Donald Tusk pokazał, co jego żona wyniosła do piwnicy. Wiadomo, że dawniej domy były budowane z solidnymi piwnicami, które mogły pomieści wszelkie szpargały.

Tuskowie o mieszkaniu: stylowe biurko i pełno bibelotów

W 2014 roku w wywiadzie dla TVP Tuskowie w rozmowie z Agatą Młynarską (z okazji świąt), zostali zapytani o sopocki dom. Jak mówiła wtedy Małgorzata Tusk, w salonie jest kącik wnuków z zabawkami i książkami: - Lubimy to mieszkanie, spędziliśmy ti całe życie, tu spotykamy się z wnukami. Ja jestem tu szczęśliwa - mówiła wówczas pani premierowa.

A Tusk wyjaśnił, że stojące tam biurko wybrała żona w sopockim antykwariacie, on marzył, by przy nim pracować, ale żona zaczęła na nim ustawić pamiątki i książki. - Nie wiem czy kiedykolwiek przy nim usiadłem, bo Gosia zaraz "napadła" na biurko z pamiątkami, książkami...

Mieszkanie Tusków jeszcze ładnych parę lat wstecz było umeblowane skromnie, ale ze smakiem. Królują w nim bibeloty, ozdoby, obrazy, zdjęcia, które tworzyły klimat miejsca. A także obrazki od wnuków. Ściany mieszkania pomalowane na jasne odcienie zieleni, by dobrze współgrały z meblami.

Wnętrze mieszkania Tuska ma typowy wystrój, który znajduje się w domu niejednego Polaka. W salonie stoi wygodna kanapa, na której Donald Tusk może spokojnie odpocząć. Nieraz Donald Tusk pokazuje w mediach społecznościowych, jak mieszka. Ostatnio była ku temu okazja, gdy premier przedstawiał swojego kota.

Premier uchyla rąbka tajemnicy, nieraz chwali się domowymi pieleszami

Zdjęcie, które trafiło do sieci ujawniał, że u Tusków w domu jest biblioteczka w ścianie - to dawniej popularne rozwiązanie, szczególnie, gdy w domach były grube ściany. Na wspomnianym zdjęciu widać też kuchnię, która ma swój niezmienny styl od lat. Kuchnia urządzona jest prosto, ale przede wszystkim funkcjonalnie, jest wygospodarowane miejsce do pracy, potrzebne w każdym domu, a nad stołem wisi stylowa lampa. Widać, że w porównaniu ze zdjęciami sprzed lat, niewiele się zmieniło.

