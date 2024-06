i Autor: MARCIN GADOMSKI/SUPER EXPRESS

Ważna chwila w życiu Danuty Wałęsy. "Decyzja powinna być podjęta 6 lat temu"

7 czerwca 2024 roku na zawsze zapisze się już w pamięci Danuty Wałęsa. To właśnie tego dnia żonie byłego prezydenta przyznano ostatecznie status działaczki opozycji antykomunistycznej. Poinformował o tym szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parell, przyznając przy tym szczerze, że powinno to się stać już znacznie wcześniej. Otrzymany status predysponuje również do comiesięcznej, finansowej gratyfikacji.