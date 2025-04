Kardynał Dziwisz ujawnił prawdę o relikwiach Jana Pawła II. Nie wszyscy o tym wiedzą

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Już 1 maja 2011 roku został beatyfikowany, czyli uznany błogosławionym kościoła katolickiego, a już kilka lat później, czyli 27 kwietnia 2014 roku został kanonizowany, czyli uznany za świętego. To sprawiło, że zaczęły postawać nowe parafia, których patronem zostawał Ojciec Święty. Do kościołów zaś zaczęły trafiać relikwie związane z papieżem, w tym jego krew. Co jest uznane za relikwię, jak dochodzi do jej pobrania? te pytania często są zadawane i ciekawią.

W "Porannym Ringu" kardynał Stanisław Dziwisz nieco o tym opowiedział. Zapytany o to, gdzie i czy są relikwie tzw. pierwszego stopnia, takie jak włosy, kości czy krew, przyznał:

Nie ma kości, ponieważ, to jeszcze za Ojca Świętego Benedykta po rozmowie ze mną, zostało postanowione, że się nie będzie otwierało trumny zawczasu. Na pewno kiedyś otworzą i te kości tam są, ale teraz jeszcze nie. Przede wszystkim są cząstki krwi i włosy... ale ja nie daje włosów. Tak, przecież papież się strzygł. Przychodził fryzjer, no to zostawili to siostry pozbierały.

Co do krwi kardynał Dziwisz przyznał, że są dwie ampułki krwi papieża: - Przyszedł do mnie na dziennikarz Joaquín Navarro-Valls, który był gdzieś tam...i mówił lekarz: "Poproś, bo idą jeszcze pobrać krew za życia, żeby zobaczyć, co się dzieje w tym organizmie, żeby ci zostawili cząstkę krwi i zostawili dwie ampułki, dwie - przyznał dodając, że to z tego właśnie dzielono relikwie. Kardynał wyznał, też, że już za życia Jana Pawła II była obecna opinia o jego świętości:

Jak był w szpitalu w Gemelli po zamachu, oni zostawili wszystko, co zostało czy krew czy cała koszula poplamiona krwią. Oni zostawili. I ostatnimi czasy nam to dali. Już wtedy myśleli, to były lata, że się ma do czynienia z świętym - opowiedział. Dodał, że zbrudzona w czasie zamachu krwią sutanna przechowywana jest w Łagiewnikach w Centrum Jana Pawła II.