Wiceminister Myrcha z posłanką Gajewską jak para z Hollywood na czerwonym dywanie

W Toruniu odbył się XVI Bal Sportowca, w czasie którego ogłoszono laureatów XXIII Plebiscytu na Sportowca Torunia. Na uroczystej gali nie zabrakło przedstawicieli sportu, ale też lokalnych władz. Wśród zaproszonych gości pojawiło się także znane małżeństwo polityków, czyli wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości, Arkadiusz Myrcha z Kingą Gajewską, posłanką Koalicji Obywatelskiej.

Zdjęciami z wydarzenia Arkadiusz Myrcha pochwalił się w sieci: - Za nami toruńska gala „Sportowca roku”. Wyjątkowo, Kapituła przyznała ex aequo dwa 1. miejsca! Dla lidera żużlowej drużyny @DuzersTeam oraz Mirosław Ziętarskiego, wioślarskiego multimedalisty! Na podium znalazła się jeszcze Aneta Rygielska, pięściarska wicemistrzyni świata! - napisał polityk, który prywatnie jest wielkim miłośnikiem sportu, uwielbia grać w koszykówkę i biegać.

A swoją pasją do sportu zaraża innych, wystarczy wspomnieć, że w tym roku w ramach aukcji WOŚP polityk zaproponował wspólny trening biegowy. Jak można przeczytać w opisie licytacji treningu z Myrchą: - Wspólny bieg rekreacyjny z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości zakończony wspólna kawą lub koktajlem białkowym, dystans dostosowany do możliwości zwycięzcy (np. 5 km / 10 km / spacerobieg), swobodna, przyjazna atmosfera, możliwość rozmowy i wspólnego zdjęcia, 100% kwoty z licytacji trafia na konto WOŚP, możliwość zabrania jednej osoby towarzyszącej.

Myrcha i Gajewska niczym gwiazdy Hollywood!

Małżonkowie zwracali uwagę, bo na balu wyglądali, jak para rodem z Hollywood! Wiceminister, jak przystało na wyjątkowy wieczór, pojawił się w smokingu, do którego dobrał czarną muchę.

Posłanka Gajewska zaś postawiła na długą wieczorową suknię z koronki, a konkretnie tzw. gipiury. Gipiura, to rodzaj eleganckiej koronki, o wypukłej, reliefowej strukturze, często nazywanej koronką klockową lub wenecką, wyróżniająca się ażurowymi wzorami. Do jasnej sukni posłanka dobrała czarną torebkę i czarne szpilki. A fryzura? Tym razem polityczka postawiła na delikatne loki, czyli jeden z najgorętszych trendów fryzjerskich tego karnawału. Dzięki falom wyglądała niczym filmowa gwiazda.

Widać, że oboje bawili się doskonale. Takie wyjścia to dla nich z pewnością święta okazja, by odpocząć od codziennych spraw, wszak Myrcha i Gajewska mają co robić, bo oprócz zajęć związanych z polityką wychowują troje dzieci!

NIŻEJ ZDJĘCIA MYRCHY I GAJEWSKIEJ Z BALU: