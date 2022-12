Nie do wiary, co Jarosław Szymczyk dostał w 2020 roku. Cała polska policja o tym mówiła!

Mateusz Morawiecki o wychowaniu dzieci. Nie mają telefonów

Mateusz Morawiecki swoją żonę poznał jeszcze w szkole podstawowej. Ślub wzięli na studiach. Morawieccy mają czwórkę dzieci: dorosłych Aleksandrę (27 l.) i Jeremiasza (26 l.) i sporo młodszych Ignasia (12 l.) i Magdę (11 l.). Nastoletnimi dziećmi zajmuje się głównie Iwona Morawiecka. Ona też chodzi do szkoły za zebrania. Co ciekawe, Ignaś i Magda - w przeciwieństwie do wielu rówieśników - nie mają swoich telefonów komórkowych! - Dzieci oczywiście się buntują, ale trzymamy się twardo, zobaczymy jak długo - zdradził w programie "Politycy od kuchni" Mateusz Morawiecki. Premier zachęca za to dzieci do czytania książek - Starsze w ich wieku dużo czytały, Ignaś i Madzia powoli wchodzą w ten tryb - mówił nam szef rządu.

Mateusz Morawiecki dostaje od żony romantyczne zdjęcia

Iwona Morawiecka narzeka na to, że męża często nie ma w domu, ale zdaje sobie sprawę, że praca premiera tego wymaga. Gdy szef rządu ma luźniejszy dzień, zabiera żonę na spacer. W Warszawie państwo Morawieccy upodobali sobie Pole Mokotowskie. Gdy Mateusz Morawiecki długo nie widzi małżonki, ta wysyła mu wiadomości. - Czasami dostaję od niej na telefon romantyczne zdjęcia na których oboje jesteśmy, np. znad polskiego morza. Wtedy można na chwilę się oderwać, pomyśleć o czymś innym - zdradził szef rządu, który - mimo upływu lat - ciągle jest zakochany w żonie jak nastolatek.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Mateusza Morawieckiego z żoną. Na zdjęciu numer 9 widać wiadomość, jaką przesłała mu Iwona Morawiecka