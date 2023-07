Wielki sekret Natalii Janoszek wyszedł na jaw! Milczy na ten temat, lata temu była związana z polityką

Zrobi to na scenie

to już 5 lat!

Natalia Janoszek mówi o sobie, że jest modelką, nagradzaną aktorką i wielokrotną miss. Ostatnio jednak jest znana głównie dzięki materiałowi Krzysztofa Stanowskiego zamieszczonego na Kanale Sportowym, w którym ten podważa jej sukcesy.

Sama zainteresowana jednak nie mówi o czasach, gdy startowała do wyborów do Rady Miejskiej Bielska-Białej z ramienia PO! Sieć obiega zdjęcie ulotki reklamującej jej kandydaturę, na której z uśmiechem zachęca do oddawania głosów na siebie. Startowała z listy nr 4 z pozycji 10. Czytamy, że Natalia Janoszek urodziła się w 1990 roku w Bielsku-Białej oraz że ukończyła zarządzanie na kierunku International Business Orogram na Uniwersytecie Warszawskim.

- Wiedzę pozyskaną na uczelni wykorzystała, w realizacji swoich marzeń, byt poprzez ciężką pracę stać się aktorką kina Bollywood i Hollywood. W międzyczasie reprezentowałam Polskę podczas międzynarodowych konkursów piękności – czytamy na ulotce.

Dalej Natalia Janoszek zaprasza do wspólnego działania na rzecz zmian od hasłem „Zmieniajmy Bielsko razem”.

- Jako kandydatka na radną wykorzystując doświadczenia w różnego rodzaju projektach i umiejętności interpersonalne chciałabym przyczynić się do kształtowania dobrych zmian w Bielsku-Białej. Planując organizację przedsięwzięć, które wzbogacą nie tylko ofertę kulturalną naszego miasta, ale staną się także jego skuteczną reklamą, zwiększymy szanse powstania nowych miejsc pracy szczególnie wśród ludzi młodych – czytamy.

Natalia Janoszek położyła także nacisk na wzrost zainteresowania turystycznego, wsparcie inicjatyw społecznych i organizację pomocy charytatywnej czy działania mające uczynić miasto bardziej przyjazne dla osób starszych oraz niepełnosprawnych. Zaprasza także do odwiedzenia strony internetowej, której powstanie zainicjowała, jest już jednak niedostępna.

