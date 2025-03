Ale pięknie!

Wiosenne porządki u polityka KO. Wielkie sadzenie u Kowala

Paweł Kowal żadnej pracy się nie boi. Na co dzień zajmuje się pracą posła, nauką, pisaniem książek, ale kiedy trzeba zakłada roboczy strój i pracuje na balkonie, gdzie roi się od roślin, donic i innych przedmiotów. Tym razem to nie były tylko wiosenne porządki i polityka, ale też walka z podstępnymi robakami! - Zaatakowały nas opuchlaki. Wszystko zjadły jesienią. Wychodzą nocą i grasują. Trzeba było wymienić ziemię i rośliny we wszystkich donicach – opowiada nam w rozmowie z „Super Expressem” poseł KO Paweł Kowal.