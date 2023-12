Wojna o TVP. Michał Adamczyk nowym prezesem?! Wydał już oświadczenie, mocne słowa

Nowy prezes TVP?

Posłanka PiS Joanna Lichocka przekazała do publicznej wiadomości informację, że Rada Mediów Narodowych powołał Michała Adamczyka na prezesa TVP. - Jego głównym zadaniem jest przywrócenie ładu korporacyjnego i zatrzymanie działań na szkodę spółki. Mamy nadzieję, że minister kultury zaprzestanie łamania prawa - napisała na swoim profilu na X. Następnie w środową noc, na tej samej platformie, TVP Info udostępniło oświadczenie nowego prezesa. - Obejmując funkcję prezesa zarządu TVP obiecuję, że uczynię wszystko, by jak najszybciej przywrócić w spółce ład prawny i korporacyjny, ukarać winnych łamania prawa, wznowić działanie wszystkich anten - przekazał Michał Adamczyk w nagraniu.

Zobacz: Nowy ruch PiS w wojnie o media! Sienkiewicz zostanie odwołany?! Jest wniosek!

Nowy prezes TVP dodał, że osoby, które dotychczas określali się prezesami mediów publicznych, jednak zostali powołani przez inny niż RMN organ, działali "bezprawnie". - Z dużym smutkiem przyjmuję ogromne straty spowodowane przez bezprawne działania polityków powołanego 13 grudnia rządu i sprzyjających mu mediów konkurencyjnych, którzy działając bezprawnie wyrządzili spółce ogromne, trudne dziś do oszacowania szkody - stwierdził. Wyłączenie sygnału TVP Info i zmiany wprowadzone w ramówce Adamczyk porównał do "działań komunistów 42 lata temu podczas stanu wojennego". - Przypominam, że zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem zarządy mediów publicznych powołuje Rada Mediów Narodowych. Zgodnie z ustawą jest to jej wyłączna kompetencja. Ten stan potwierdzają wszyscy prawnicy, którzy wypowiadają się z wolą respektowania porządku prawnego - mówił.

Inne głosy z RMN

Tymczasem Marek Rutka, inny członek Rady Mediów Narodowych. ujawnił kulisy specjalnego posiedzenia, na którym powołano Michała Adamczyka "prezesa" TVP. - Sytuacja jest kuriozalna, groteskowa i żenująca. Michał Adamczyk jest prezesem-dublerem - mówił w rozmowie z Polsat News. - Głosowałem przeciwko tej kandydaturze. To posiedzenie było kuriozalne. Zadałem pytanie przewodniczącemu Krzysztofowi Czabańskiemu, w jakim trybie spotykamy się w dzień świąteczny. Usłyszałem, że to wina "dynamiki wydarzeń". Nie wiedzieliśmy, po co się spotykamy. W ostatniej chwili wprowadzono do porządku obrad wybór neoprezesa TVP - przekazał Rutka.

Stwierdził przy tym, że Rada Mediów Narodowych powinna zostać zlikwidowana. - Ale póki jakoś funkcjonuje, to powinna robić wszystko, aby deeskalować napięcia wokół Telewizji Polskiej. Trzeba zachowywać się odpowiedzialnie, a nie dolewać benzyny do ognia, czym jest wybór Michała Adamczyka na prezesa-dublera - dodał.

Przeczytaj: Sensacyjne doniesienia! Tak Duda może odsunąć Tuska od władzy?! Wystarczy jedno

Inny członek RMN udzielił wywiadu Wirtualnej Polsce. Robert Kwiatkowski również głosował przeciwko kandydaturze byłego prezentera "Wiadomości". - Pytałem Adamczyka, co on chce w ogóle dalej robić z TVP. Najpierw się zastrzegał, że nie wie, czy zostanie wybrany, choć dobrze wiedział, że jest trzech nominatów PiS na 5 członków Rady. Potem powiedział, że będzie słał pisma do prokuratorów i prokuratur, żeby przegonić "uzurpatorów" i przywrócić stan przestrzegania prawa - opowiadał.

Sonda Podoba Ci się rewolucja w TVP? Tak, trzeba na ostro Nie, to niedopuszczalne Nie mam zdania