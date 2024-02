Wprowadzić STAN WOJENNY! Kaczyński ODLECIAŁ! Polacy PRZERAŻENI polityczną WOJNĄ

„Jest anarchia w Polsce i bezprawie!”, wypalił mężczyzna, który domaga się przyspieszonych wyborów. „Tak krzyczeliście: konstytucja! Konstytucja! Hołownia płakał ! A teraz nie ma konstytucji? Już nie ma konstytucji!”, oburzał się. „Mamy wreszcie władzę, która doprowadzi ten kraj do normalności”, przekonywała kobieta. „Coś podobnego pani opowiada…”, kręcił głową emeryt, który przysłuchiwał się rozmowie. Kolejna kobieta nie gryzła się w język. „Dla mnie to powinien być stan wojenny, stan wyjątkowy, bo przecież PiS wygrał wybory” – stwierdziła. „O Kaczyńskim nie chcę mówić. To najgorsza zaraza, jaka była”, skwitował emeryt. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie, co Polacy sądzą o wojnie politycznej, która przybiera na sile.

Trzeba wprowadzić STAN WOJENNY! Kaczyński to ZARAZA! Polacy PRZERAŻENI polityczną WOJNĄ! |Komentery