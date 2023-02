Wszystkim opadły szczęki na widok nowych zdjęć Krystyny Pawłowicz. "Zgrabna łydeczka"

Krystyna Pawłowicz to zdecydowanie jedna z najbarwniejszych postaci polskiej polityki ostatnich lat. Jeszcze jesienią 2019 była posłanką, zaś od grudnia 2019 roku pracuje jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Pawłowicz w młodości uprawiała sport, i to na poważnie. Trenowała kilka dyscyplin lekkoatletycznych: rzut oszczepem, biegi: sztafetę i sprint, skok w dal, rzut dyskiem, rzut oszczepem i pchnięcie kulą. Jak kiedyś wspominała, na bieżni rywalizowała nawet z Ireną Szewińską. Zamiłowanie do sportu jej pozostało, ponieważ do teraz Pawłowicz od czasu do czasu chwali się zdjęciami z zajęć sportowych. Była posłanka chętnie pływa, ale też ćwiczy na siłowni! Wśród jej ulubionych zajęć jest trening na bieżni. Krok za krokiem, Pawłowicz wędruje ku formie i dobrej sylwetce. Bo trzeba przyznać, że figury mogą pozazdrościć jej młodsze koleżanki. Zwykle tego nie widać, gdy patrzy się na zdjęcia Krystyny Pawłowicz, bo nosi ona raczej luźniejsze ubrania. Jednak jej najnowsze zdjęcia ujawniły, że sędzia TK jest niezwykle zgrabna, na co wpływ z pewnością mają marsze na bieżni. Internauci do razu to zauważyli: - Uhuhu Pani Profesor ,kondycja i zgrabna łydeczka to podstawa. Miłego treningu - napisał internauta Krzysiek. A inny dodał: - W zdrowym ciele zdrowy duch, a sport to zdrowie 💪

POPATRZCIE SAMI NA NOWE ZDJĘCIA KRYSTYNY PAWŁOWICZ: