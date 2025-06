Wyborcy PiS w EKSTAZIE! Polacy się NAWRÓCILI na PIS! TUSK jest dla ELITY!

Wyborcy PiS nie kryją entuzjazmu. „Ludzie się nawrócili. Wieś poszła, rolnicy poszli...”, wymieniał mężczyzna powody zwycięstwa Karola Nawrockiego. „Arogancja władzy przegrała. Przede wszystkim pan Donald Tusk. On po prostu hołubi elity!”, przekonywał kolejny mężczyzna. „Może coś potanieje?”, rozmarzył się emeryt, który stał w kolejce po warzywa. „To, co zrobił Tusk, w porównaniu do PiS to nic. Moim zdaniem powinien wrócić PiS”, przekonywał młody chłopak.

„Bardzo się ucieszyłam, proszę pana…”, zwierzała się wyborczyni PiS na bazarze w okolicach ronda Wiatraczna w Warszawie. Nagle ludzie, którzy przysłuchiwali się tej rozmowie, zaczęli pokrzykiwać: „Sutener!”, „Narkoman!”. Wyborcy Rafała Trzaskowskiego wciąż mocno przeżywają porażkę swojego faworyta. „Myślałam, że zawału serca dostanę, po czymś takim”, wspominała kobieta wieczór wyborczy. „Jeszcze dwa lata i wygramy. Wygramy”, zapewniała kolejna wyborczyni Koalicji Obywatelskiej. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!