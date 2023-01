Wydało się, gdzie pracowała Monika Miller w czasach studiów! Zgadlibyście?

Monika Miller jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych Nie tylko udostępnia posty, ale także InstaStories i streamuje na żywo, odpowiadając na pytania zadawane przez fanów. Podczas jednego z live’ów artystka została zapytana, czy miała kiedyś „normalną pracę”. Pytanie jest uzasadnione, ponieważ w ostatnich latach Monika Miller dała się poznać z grania w serialu, śpiewania czy występów w różnych realisty show, takich na przykład „Ninja Warrior” czy „Celebs go dating”. Wnuczka Leszka Millera postanowiła odpowiedzieć bez ogródek. – Pracowałam w drukarni. Było całkiem spoko, choć ciężko było to pogodzić z innymi obowiązkami – mówiła. Wyjaśniła, ze było to związane ze jej studiami. Warto przypomnieć, że uczęszczała do niepublicznej Akademii Finansów i Biznesu Vistula, nie zdradziła jednak, o jaki kierunek chodziło. Jak się jednak okazało, Monika Miller zdecydowanie woli spełniać się w pracy twórczo, choć przyznała, że praca na planie bywa wyczerpująca. Szczególnie nie lubi wstawania o 5:00-6:00 rano, by zacząć dzień zdjęciowy.

Sonda Czy obserwujesz na Instagramie Monikę Miller? Tak Nie