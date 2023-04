Wyjątkowe życzenia pary prezydenckiej, premiera i abp. Polaka dla czytelników „SE”

Psychiatra ujawnia, z czym przychodzą do niego księża. To temat tabu

Z okazji świąt Wielkiejnocy składam Czytelnikom oraz Redakcji „Super Expressu” życzenia nadziei na zwycięstwo dobra nad złem. Niech ufność i optymizm towarzyszące świętowaniu Zmartwychwstania Pańskiego napełnią Państwa serca i myśli, a radość i poczucie wspólnoty, płynące z wielkanocnych spotkań, niech umacniają siły i wiarę w pomyślną przyszłość. Wesołego Alleluja! – życzą prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką pierwszą damą RP Agatą Dudą.

Wszystkim Państwu życzę przede wszystkim zdrowia i spokoju. Za nami trzy trudne lata. Lata pandemii, wojny i kryzysu. Jednak na horyzoncie pojawiły się już pierwsze zwiastuny nowych, bezpiecznych czasów. Niech wielkanocna nadzieja wypełni nasze domy – i pozwoli wspólnie budować Polskę, z której będziemy dumni – życzy premier Mateusz Morawiecki.

Raduj się, ziemio, opromieniana tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! Po nocy grobu – rodzi się światło, ciemność mrocznych dni zostaje pokonana przez blask światła, a śmierć rzez potęgę życia. Światło, które przynosi Zmartwychwstały to ogień, który płonie, ale nie niszczy. To ogień, który wypala zło i wydobywa to, co najpiękniejsze w człowieku, który zapala do miłości i prawdy, dobra i piękna. Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów (z liturgii Wigilii Paschalnej). Niech jego blask będzie zapowiedzią odrodzenia pokoju na świecie i nadzieją naszego zmartwychwstania. Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pana! – życzy abp metropolita gnieźnieński Wojciech Polak, prymas Polski.

