Wystawny lunch u Trumpa. Wykwintne menu. Wiemy, co zaserwowano

Nowy prezydent USA ma już za sobą podpisanie pierwszych decyzji. Donald Trump podpisał dekret, że wszystkie pozostałe inauguracje mają się odbywać pod dachem, a także dekret dotyczący przewodniczących komisji. Po części oficjalnej, zaprzysiężeniu i przemówieniach oraz złożeniu pierwszych podpisów przyszedł czas na posiłek. Oficjalnie ogłoszono, że pora na lunch.

Wiadomo, co zostanie podane zaproszonym gościom. To smakołyki, a ich pochodzenie nie jest przypadkowe. I tak na przyjęciu z okazji inauguracji Donalda Trumpa podane jako przystawka zostaną ciasteczka z kraba Chesapeake z tatarem pomidorowym oraz sosem laurowym, jako danie główne zaserwowany zostanie stek wołowy od Greater Omaha, a do tego marchewki odmiany Thumbelina, brokuły rabe i gratina ziemniaczana, czyli rodzaj zapiekanki ziemniaczanej. Będzie też deser składający się z terrina z jabłek z Minesoty w towarzystwie lodów śmietankowych i słonego karmelu. Do tego podane zostanie wino musujące z winiarni Gruet Winery w Nowym Meksyku.

Lunch zorganizowany został w sali Kapitolu otoczonej pomnikami osób związanych z historią Ameryki. Z doniesień CNN wynika, że z udziału w lunchu już wcześniej zrezygnowali byli prezydenci Barack Obama, Bill Clinton oraz George W. Bush. Wszyscy oni zaś byli obecni na zaprzysiężeniu.

