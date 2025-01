Trump zaszokował słowami o Melanii. Tak się do niego zwraca żona, gdy się zdenerwuje

Donald Trump w czasie ceremonii w Rotundzie Kapitolu był poważny, spokojny, a nawet spięty. Więcej emocji pokazał w czasie przemówienia, w którym wskazał główne kierunki działań swojej prezydentury. W czasie drugiej przemowy był w wyraźnie lepszym humorze, wyluzowany i dowcipkował. - Absolutnie daliśmy czadu! Jesteście młodszą, o wiele piękniejszą publicznością, niż ta, przed którą przed chwilą występowałem i naprawdę nie chciałbym, żeby to trafiło do protokołu - zażartował już na początku wystąpienia. Wiele ciepłych słów skierował pod adresem swojego wiceprezydenta J.D Vance'a oraz jego małżonki.

Nagle, gdy podjął temat przemówienie i tego, co miał mówić, a co było za bardzo kontrowersyjne, nawiązał do swoje małżonki. Przyznał, że Melania zwraca się do niego "panie prezydencie". To wyznanie wywołało wesołość na sali: - Melania mówi: "panie prezydencie", do mnie tak mówi, jak jest zła. Nie no... tak żartuję, ale prasa na pewno to wyłapie. Nie nie... ale mówi, nie no będzie strasznie, bo to takie ładne przemówienie i to zależy o tego, jak to dasz. Mówi, że to piękne przemówienie i, że nie można dać tych wrzutek, które chciałem dać. Te słowa żona Trumpa przyjęła ze śmiechem i skinieniem głowy

Kim jest Melania Trump? Od męża jest sporo młodsza

Melania Trump urodziła się w 1970 roku w Słowenii. Żona Trumpa ma pochodzenie słoweńsko-amerykańskie, to była modelka i bizneswoman. Pochodzi ze skromnej rodziny, jej ojciec był sprzedawcą części samochodowych, a matka pracownicą państwowej fabryki tekstylnej. Młoda Melania zaczęła studia na wydziale projektowania i architektury Uniwersytetu Lublańskiego, przerwała jednak naukę ze względu na rozpoczęcie pracy w branży modowej.

Jej kariera w modelingu szybko się rozwijała. Pracowała w Mediolanie i w Paryżu. Potem trafiła do USA.Melania jest sporo młodsza od swojego męża. Różnica wieku między nimi to 24 lata, ponieważ Melania w tym roku skończy 55 lat, a jej mąż 79.

