Z posłanką Piekarską nie ma żartów! Tak spędza lato, a to jeszcze nie koniec

Lato w pełni! Kiedy temperatury dopisują, dni są długie, a pogoda sprzyja nie brakuje sposobów na spędzanie wolnego czasu. Mało kto by się spodziewał, że jednym z ulubionych sposobów posłanki Katarzyny Piekarskiej jest strzelanie! Polityczka postanowiła wybrać się na strzelnicę. Jak się okazuje, jest stałą bywalczynią tego miejsca.

- To już mój któryś raz na strzelnicy. Miałam kilkumiesięczną przerwę, ale wróciłam - powiedziała nam.

Efekty było widać gołym okiem! Z dużą pewnością siebie trzymała pistolet i w skupieniu celowała w sam środek tarcz. Posłanka KO zwróciła się także do wszystkich pań, by same wzięły do ręki broń i nauczyły się strzelać. Co więcej, ma w planach stworzenie kursów samoobrony w stolicy, w którym mogłyby uczestniczyć właśnie kobiety.

- Wróciłam do strzelania i zachęcam, przede wszystkim kobiety, aby się szkoliły. Potrafiły strzelać, umieć się obronić. Chcę zorganizować takie kursy strzelania i samoobrony na Mokotowie w Warszawie. To byłyby zajęcia strzeleckie - opowiedziała nam.

To jednak nie koniec! Posłanka ma wiele planów związanych z rozwijaniem swoich umiejętności.

- Chcę również przejść szkolenie wojskowe i nauczyć się profesjonalnie rzucać nożem - dodała.

Trzeba przyznać, że taka umiejętność zdecydowanie będzie robić wrażenie! Raczej mało kto umie profesjonalnie rzucać nożami, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to wymaga dużo koncentracji i precyzji. Rzucanie nożami pomaga wyostrzyć koordynację oraz pomaga wzmacniać koncentrację, a do tego świetnie relaksuje. Choć wydaje się, że to łatwa sprawa, trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, jak rodzaj noża, jego ciężar, rękojeść i cała konstrukcja. Warto jednak uczyć się rzucania ostrzami pod okiem profesjonalisty, by ani sobie ani nikomu innemu nie zrobić krzywdy.

