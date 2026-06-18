Dom Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu to budynek o bogatej historii, który dla jednych jest symbolem politycznej skromności, a dla innych owianą tajemnicą willą. Nieruchomość, będąca w klasycznym stylu lat 60., to w rzeczywistości połowa bliźniaka. Przez dekady wokół tego miejsca narosło mnóstwo mitów, podsycanych faktem, że prezes PiS ma wąskie grono zaufanych osób. Do niedawna dom niczym się nie wyróżniał wśród innych z sąsiedztwa. Wszystko zmieniło się w ostatnich miesiącach, ponieważ druga część domu wypiękniała. Połowa bliźniaka ma nowych właścicieli, a ci postanowili wyremontować swoją część. Klasyczna kostka z PRL wypiękniała i zupełnie się zmieniła.

Jeśli zaś chodzi o część prezesa, to ta nie zmienia się, jeśli chodzi o wygląd z zewnątrz, który zobaczyć może każdy. Jeśli zaś chodzi o wnętrza domu prezesa, to już jest wyjątkowe, by zobaczyć, jak tam jest. Zdecydowanie odbiegają one od luksusowych apartamentów, do jakich przyzwyczaili nas współcześni liderzy sceny politycznej. Zamiast nowoczesnego minimalizmu, marmurów czy designerskich mebli, w środku panuje klimat, który można opisać jako podróż w czasie do ubiegłego wieku.

Głównym elementem dekoracyjnym żoliborskiej willi są wszechobecne książki. Jak na inteligencki dom przystało pełno tam książek: to literatura historyczna, prawnicza. To tworzy atmosferę klasycznego, staroświeckiego gabinetu naukowego. Całość dopełniają tradycyjne, ciężkie meble, stare fotele oraz dywany, które pamiętają jeszcze minione epoki. - Rodzinny dom Kaczyńskich to pół bliźniaka na Żoliborzu. Ci, którzy tam byli, mówią, że to jak podróż w czasie do późnego Gomułki: stary żakardowy fotel, meblościanka, wszędzie pełno gazet i książek. Pokój prezesa jest na parterze (...) - opisywał kiedyś newsweek.pl

Wielu obserwatorów zwraca uwagę, że dom sprawia wrażenie nieco chaotycznego i wręcz surowego. Dominują osobiste pamiątki, rodzinne fotografie oraz przedmioty codziennego użytku, które po prostu od lat stoją w tych samych miejscach. Dla jednych taki wystrój jest dowodem na absolutne oderwanie polityka od materialnych pokus i skupienie na sprawach państwowych. Ciekawi tego, jak wygląda dom prezesa w środku mogą zobaczyć unikatowe zdjęcia w galerii niżej:

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