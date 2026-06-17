Trzy lata temu córka Morawieckiego wzięła ślub! Dziś były premier jest już szczęśliwym dziadkiem

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-06-17 14:56

Właśnie 17 czerwca, równo trzy lata temu, Mateusz Morawiecki został teściem! To wtedy jego najstarsza córka Aleksandra ślubowała miłość, wierność oraz uczciwość małżeńską aż po grób swojemu ukochanemu Dariuszowi. Ślub odbył się w Warszawie, a młodzi do kościoła jechali wyjątkowym autem. Od tego czasu wiele się zmieniło, Morawiecki jest już nawet dziadkiem.

To już trzy lata, jak Mateusz Morawiecki jest teściem. Właśnie 17 czerwca 2023 roku jego ukochana córka Ola poślubiła swojego partnera. Poznali się w klasie maturalnej podczas wycieczki. Okoliczności były wyjątkowe: byli razem na rejsie. Początkowo się zaprzyjaźnili, a z czasem zakochali. Morawiecki tak wówczas pisał o tym ważnym wydarzeniu, jakim był ślub: - Prawdziwa historia ojcowskiej miłości nigdy się nie kończy. Moja zaczęła się, gdy pierwszy raz wziąłem Cię w ramiona. Dziś z dumą poprowadziłem do Ołtarza. Córeczko – niech ten nowy etap życia przyniesie Ci wszystko, o czym marzysz. Pamiętaj, że zawsze możesz na nas liczyć. Kochamy Cię nad życie! - napisał ówczesny premier wzruszająco mediach społecznościowych. 

Gdy doszło do ślubu Morawiecki był premierem, więc ślub był nie tylko wyjątkowy dla rodziny, ale miał też wymiar społeczno-polityczny, zaś wśród gości weselnych byli też politycy, m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przyjęcie weselne odbyło się w jednej z warszawskich sal weselnych. Wzięło w nim udział 150 osób z najbliższej rodziny i przyjaciół!  Kościół, który państwo młodzi wybrali na ślub to sanktuarium św. Andrzeja Boboli na warszawskim Mokotowie, miejsce piękne i wyjątkowe.

Ciekawostką z dnia ślubu i wesela było też auto, którym młodzi przyjechali do ślubu. Nie był to jednak typowy ślubny samochód z wypożyczalni, ale Peugeotem 206, który jest w rodzinie Morawieckich od lat! Podczas, gdy inni wybierają limuzyny, zabytkowe auta czy dorożki, córka ówczesnego premiera i jego zięć postawili na coś zupełnie innego. Samochód jednak miał wyjątkowa oprawę, został ozdobiony tak, jak na ślubne auto przystało, czyli w białe kwiaty, kokardki i napis "Młoda Para". 

Ślub córki premiera Morawieckiego
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Trzy lata po ślubie miłość Oli i Darka kwitnie, a ponad rok temu na świat przyszedł synek małżonków. Morawiecki został po raz pierwszy dziadkiem, a chwile spędzone z małym Stasiem są jego ulubionymi. Były premier często chwali się zabawami z wnukiem lub pokazuje jak chłopczyk z zaciekawieniem słucha, gdy dziadek mu czyta. 

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MATEUSZ MORAWIECKI