Szokująca historia opisana została w portalu tokfm.pl. Pani Irena po przygodach z egzorcystami ciągle ma odczuwać traumę. Jej relacja przeraża. - Egzorcyzmy wniosły w moje życie przede wszystkim zaburzenia psychiczne i traumę. Odebrały mi poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem. Zostałam skrzywdzona fizycznie i psychicznie, ale także zraniono moją duchowość. Kiedyś byłam zaangażowana duchowo, a później, gdy próbowałam wrócić do wiary, to przez swoją traumę nie potrafiłam - mówiła. Podczas konferencji "Między egzorcyzmem a psychoterapią" znany egzorcysta prof. o. Sergiusz Niziński stwierdził, że "jedna osoba na 30, które przychodzą do mnie, faktycznie jest opętana". Niestety wielu księży do egzorcyzmów podchodzi w niewłaściwy sposób. Teoretycznie - wg zaleceń i dokumentów kościelnych - egzorcysta zanim podejmie swoje działania, koniecznie w oparciu o specjalistów (psychiatrów i psychologów) - "powinien z maksymalną precyzją wykluczyć, że nie ma do czynienia z jakimś rodzajem choroby czy zaburzenia". - A w praktyce wygląda to bardzo często tak, że tego się nie robi. Egzorcyści ulegają specyficznemu spirytualistycznemu uwiedzeniu - ocenił w rozmowie z TOPK FM ojciec Paweł Gużyński.

Zakonnik nie ma wątpliwości, że egzorcyści naoglądali się dziwnych się filmów i wkręcili się w mroczny klimat. - To widać jak na dłoni. To jest taki specyficzny miks. Z jednej strony są różnego rodzaju horrory, fantasy itd., a z drugiej pewne treści obecne w tradycji chrześcijańskiej. I z tego powstaje bardzo niebezpieczny koktajl. Jeżeli egzorcysta jest w ten sposób mentalnie skonstruowany, to on jest w gruncie rzeczy kimś bardzo niebezpiecznym - ocenił Paweł Gużyński, który uważa, że w pewnych sytuacjach powinny wkraczać do akcji organy państwa. - Jeżeli sam Kościół przekracza tego typu wartości jak wolność człowieka, szacunek do niego, nienaruszalność i integralność psychiczno-cielesną i jednocześnie przekracza to, co jest w prawie, to jak najbardziej powinno interweniować państwo - podkreślił dominikanin.

