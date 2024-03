co on wyprawiał?

Zandberg jak Magda Gessler na Podlasiu! Gospodyniom aż było głupio...

Co to były za kuchenne rewolucje Adriana Zandberga na Podlasiu! Koło Gospodyń Wiejskich zaprosiło lidera partii Razem do wspólnego gotowania i ucztowania. Efekt? Zandberg zawstydził gospodynie i przyrządził im pieprzną roladę, a zachwytom nie było końca!