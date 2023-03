Przerażająca zapomniana pielgrzymka Jana Pawła II. Makabryczne żarty. W Polsce o tym milczano

Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Wiwatujące tłumy i okropny ścisk

W nas w kraju utarło się przekonanie, że każda pielgrzymka Jana Pawła II wiązała się z gigantycznym entuzjazmem ludzi i tłumami wiwatującymi na cześć Karola Wojtyły. Jan Paweł II Polskę odwiedził osiem razy. Wiernych nie odstraszały kiepskie warunki atmosferyczne czy okropny ścisk. Każdy chciał zobaczyć i posłuchać polskiego papieża. Co chwila było słychać skandowanie: "Niech żyje papież", "Umocnij nas", "Zostań z nami". Nie wszędzie jednak witano Karola Wojtyłę z otwartymi rękoma. Straszną historię przytoczył Ekke Overbeek, autor książki "Maxima culpa. Jan Paweł II wiedział", odnoszącej się do skandali pedofilskich w Kościele. W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" opowiedział o pielgrzymce polskiego papieża do Holandii. O tym w Polsce się nie mówiło.

Pielgrzymka Jana Pawła II do Niderlandów. Prześmiewcza piosenka i niesmaczny "żart"

Ekke Overbeek podkreślił, że w jego kraju Jan Paweł II jest postrzegany zupełnie inaczej niż w Polsce. - Mój kraj znajduje się na drugim końcu, gdy chodzi o ocenę Jana Pawła II. W 1985 r. papież odwiedził Niderlandy, gdzie wśród katolików trwał bunt przeciw jego konserwatyzmowi. I do tego oczywiście niechęć lewicowych, liberalnych i protestanckich mieszkańców. Ta pielgrzymka była katastrofą. Wy macie obraz ustrojonych ulic, którymi przejeżdżał papamobile, u nas tłumów nie było. W telewizji leciała prześmiewcza piosenka "Popie Jopie". Ludzie przychodzili na spotkanie z papieżem, ale często nie żeby się modlić - oni protestowali - wspominał holenderski dziennikarz. To nie wszystko. Holendrzy posunęli się nawet do makabrycznego "dowcipu". - W Amsterdamie zrobiono niesmaczny żart, rozwieszając niby listy gończe w poetyce "żywy lub martwy" informujące o nagrodzie za głowę JPII. Papież dowcipnie skomentował, że 15 tys. guldenów to niedużo. Jeden z naszych dwóch kardynałów - bo tylu mamy - komentował później, że ta podróż była porażką - dodał Ekke Overbeek.

