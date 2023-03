Bomba o Janie Pawle II wybuchnie w poniedziałek! Kościół drży. Ludzie zdecydowali się mówić

TVN24 pokaże "Bielmo" o Janie Pawle II. Co wiedział Karol Wojtyła?

Dla Kościoła w Polsce nadszedł bardzo trudny czas. Jan Paweł II przez lata był postacią właściwie nietykalną. Niemal nikt nie podważał świętości polskiego papieża. Sytuacja jednak zmieniła się . I to bardzo mocno. O tym, że Jan Paweł II miał tuszować pedofilię w Kościele mówiono już od jakiegoś czasu. Wspominał o tym m.in. prawnik Artur Nowak. Pierwszym przełomem w tej sprawie okazała się książka Ekke Overbeeka. "Gazeta Wyborcza" opublikowała jej fragment, w tytule stawiając tezę: "Jan Paweł II wiedział. Jako kardynał stał twarzą w twarz z księdzem, który przyznał się do molestowania 10-latek". Teraz szykuje się kolejna bomba. - W poniedziałek na antenie TVN24 ukaże się premiera najnowszego reportażu z cyklu "Bielmo". Już teraz można obejrzeć go w TVN24 GO - czytamy na stronie tvn24.pl. Autorem reportażu jest Marcin Gutowski, który wcześniej zajmował się m.in. działalnością kardynała Stanisława Dziwisza.

Marcin Gutowski szukał informacji o Janie Pawle II na całym świecie

Marcin Gutowski nie owija w bawełnę. - Docieramy do świadków, do ofiar, do ludzi, którzy osobiście twarzą w twarz informowali kardynała Karola Wojtyłę o nadużyciach seksualnych podlegających mu księży. Dziś po raz pierwszy po ponad 50 latach mówią o tym - zdradza autor "Bielma", który początkowo informacji o postawie Jana Pawła II m.in. względem pedofilii w Kościele szukał daleko poza granicami Polski. - Myśmy już dwa lata temu dostali pierwsze sygnały (...) i relacje o tym, że w Krakowie należałoby poszukać odpowiedzi na to, co Jan Paweł II, wcześniej jeszcze jako kardynał, metropolita krakowski Karol Wojtyła, wiedział o przypadkach nadużyć seksualnych księży, którzy mu podlegali - mówi Marcin Gutowski.- Wtedy podróżowaliśmy po świecie, szukaliśmy odpowiedzi na to, co robił już jako papież. Ale wróciliśmy do Krakowa i jak się okazało, ta odpowiedź o jego wiedzy była bliżej, niż się spodziewaliśmy, bo właśnie przy Franciszkańskiej 3 w Krakowie, w budynku kurii, w siedzibie arcybiskupa krakowskiego - dodaje.

