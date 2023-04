Zarzuty dla Wojewódzkiego i Palikota za reklamowanie alkoholu! Grozi im pół miliona grzywny!

Przywitanie Wołodymyra Zełenskiego. Wszyscy patrzyli na buty Agaty Dudy! To przejdzie do historii

Nielegalne reklamy wódki w internecie

O co chodzi? O duże pieniądze. Janusz Palikot, Kuba Wojewódzki i Tomasz Czechowski prowadzą wspólny biznes wart miliony. To spółka zajmująca się produkcją i sprzedażą wysokoprocentowych alkoholi. A jak wiadomo, dobra reklama to podstawa handlu. Głośne nazwiska i znane twarze miały zagwarantować sukces finansowy wódkowego biznesu. Wszyscy trzej na Instagramie od kilku lat intensywnie reklamowali wysokoprocentowe napoje alkoholowe – wódkę, whisky i okowitę. A to zgodnie z polskim prawem zabronione. O podejrzeniu popełnienia przestępstwa prokuraturę powiadomił działacz miejski Jan Śpiewak.

Prokuratura potwierdza: postawiliśmy zarzuty

- We wszczętym postępowaniu potwierdzono zarzuty dotyczące sprzecznej z obowiązującymi przepisami reklamy wysokoprocentowych napojów alkoholowych, na profilach w serwisie społecznościowym, należących do Jakuba W., Janusza P. i Tomasza Cz. To przestępstwo z art. 13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Grozi im za to grzywna w wysokości nawet pół miliona złotych - potwierdził nam w oficjalnym piśmie prok. Marek Skrzetuski z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Jak podkreślił, profile te cieszą się dużą popularnością. - Jakub W. obserwowany jest przez 1,5 mln użytkowników. – podkreślił prok. Skrzetuski. O komentarz do sprawy chcieliśmy zapytać Kubę Wojewódzkiego. Niestety gwiazdor TVN nie chciał z nami rozmawiać. Z kolei Janusz Palikot miał wyłączony telefon. Na pytania wysłane sms-em także nie odpowiedział.

