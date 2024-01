Zaskakujący post Marty Kaczyńskiej w sieci! Nikt by się nie spodziewał

Tak Lech Kaczyński zwracał się do żony w domu. Sekret ujrzał światło dzienne dopiero po latach

Marta Kaczyńska zdecydowanie woli, by szczegóły z jej życia prywatnego pozostawały tajemnicą. Choć ma profile w mediach społecznościowych, nie chwali się w nich czasem spędzonym z rodziną, swoimi stylizacjami ani innymi zdjęciami czy informacjami na swój temat.

Zamiast tego skupia się na swojej pasji, jaką jest fotografia. Na profilu prawniczki na Instagramie pojawiają się zdjęcia, które pokazują malownicze krajobrazy czy architekturę. Bez trudu można dostrzec, że bratanica Jarosława Kaczyńskiego ma niebywały talent do uwieczniania pięknych widoków, a każde zdjęcie ma niesamowity klimat, jednak nigdy nie dodaje podpisów do swoich dzieł.

W Nowy Rok Marta Kaczyńska zaskoczyła wszystkich, dodając nietypowy dla siebie post. Opublikowała zdjęcie jemioły podwieszonej pod żyrandolem i ozdobionej bombką, a do tego dodała kilka słów od siebie, czego nie zrobiła od bardzo dawna.

- Kochani, szczęśliwego Nowego Roku 2024! Życzę Wam Zdrowia, Miłości, Wiary, Nadziei, Pokoju, Jedności, Spełnienia Marzeń i Radości! Bądźmy razem! Marta Kaczyńska-Zielińska – napisała.

Na pewno mało kto spodziewał się, że Marta Kaczyńska postanowi w końcu napisać kilka słów. To na pewno miła niespodzianka dla jej sympatyków. Co ciekawe, użyła hasła „Bądźmy razem”, które wykorzystuje w promocji TVP. Czyżby w ten sposób chciała pokazać, co uważa o zamieszaniu wokół stacji z ostatnich tygodni?

