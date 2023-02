Znaczący gest prezenta Andrzeja Dudy i Donalda Tuska. Wszystko uchwyciły kamery

Andrzej Duda i Donald Tusk podali sobie ręce

Taki widok to rzadkość. Przyzwyczailiśmy się już do bezpardonowej walki między politykami obozu rządzącego a opozycją. Wiadomo, że wrogiem numer jeden dla polityków PiS jest Donald Tusk, były prezydent Unii Europejskiej. Tymczasem wczoraj w tak ważnej dla wszystkich Polaków chwili – wywodzący się z obozu władzy prezydent Duda wyciągnął rękę do Donalda Tuska, a ten bez wahania odwzajemnił ten gest. To był prawdziwie męski uścisk dłoni byłego prezydenta UE i obecnego prezydenta RP. Szczególnie znaczący w chwili, gdy prezydent USA wyraźnie podkreśla wagę współpracy wszystkich sił demokratycznych w walce ze złem Putina.