Znana aktorka znów wzięła na celownik prezydenta. "Nawrocki do podstawówki!"

15 sierpnia obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego, upamiętniając zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej z 1920 roku. Główne uroczystości miały miejsce w Warszawie, gdzie na Wisłostradzie odbyła się defilada z udziałem żołnierzy i nowoczesnego sprzętu wojskowego. Równolegle w Gdyni zorganizowano paradę morską. Obchody odbywały się pod hasłem "Polska SAFE – Bezpieczna Polska", które podkreślało znaczenie bezpieczeństwa narodowego i europejskiego wzmacniania obronności. Prezydent Karol Nawrocki, przemawiając w Warszawie, podkreślił jednak, że polskie bezpieczeństwo nie powinno być zależne wyłącznie od decyzji podejmowanych poza granicami kraju. Dużo uwagi poświęcił programowi SAFE, zaznaczając, że Wojsko Polskie ma własną tożsamość i nie potrzebuje obcojęzycznych terminów do określania swojej roli.

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Te słowa nie spodobały się Joannie Szczepkowskiej. Jej zdaniem prezydent, przemawiając do żołnierzy podczas uroczystości, zakwestionował przesłanie tegorocznego hasła. - Wojsko i jego święto. Defilada pod hasłem „Polska SAFE – Bezpieczna Polska”. Stoją żołnierze na baczność i słuchają. I wchodzi na trybunę »zwierzchnik sił zbrojnych« i zaprzecza wartości tego hasła (...) Wrzeszczy, że SAFE nie oznacza bezpieczeństwa. Czy można sobie wyobrazić coś groźniejszego niż sianie wątpliwości w żołnierzach? Polityczne przeciąganie na swoją stronę? – oceniła bezpardonowo.

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- Słuchałam Tuska i Kosiniaka-Kamysza. Nie wrzeszczeli »czołem żołnierze«, powitali ich po prostu. Nie mogę patrzeć i słuchać wrzasku Nawrockiego: jego »czołem żołnierze« ma energię kibolskiej agresji. To jest przeciwne do roli, jaką ma spełniać żołnierz polski. Jest obrońcą, nie agresorem - przekonywała.

- Hasło „Bóg, Honor i Ojczyna” nie widnieje na polskich sztandarach od wieków. Nie wprowadził go Chrobry, Stefan Batory, ani żaden inny król z mieczem i berłem. Tego hasła nie było nawet przed II wojną światową. Wprowadzono je na sztandary w 1943 roku, a wiec nawet jeden wiek nie minął. Po przerwie na PRL, hasło przywrócono w 1993 roku, za prezydentury Lecha Wałęsy. Tak panie Nawrocki. Zanim się skompromitujesz przed wojskiem, zajrzyj czasem do historii - atakowała.

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Na koniec dodała:

- ach i jeszcze...Rezydent wspomniał coś o naszych żołnierzach jako o obrońcach Monte Casino... Nawrocki do podstawówki!

Galeria poniżej: Prezydent Karol Nawrocki ostro ćwiczył z żołnierzami

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