Taką kategorię wojskową ma Karol Nawrocki. Czy był kiedyś na poligonie? "Umiem strzelać"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-08-15 15:00

15 sierpnia obchodzimy w naszym kraju Święto Wojska Polskiego. Nasuwa się pytanie, czy uczestniczący zwykle w jego obchodach prezydent ma za sobą jakąkolwiek przeszłość na poligonie? W trakcie ubiegłorocznej kampanii wyborczej ówczesny prezes IPN został zapytany o tę kwestię. Karol Nawrocki bez żadnych wymówek zdradził, jaką ma kategorię wojskową oraz przeszłość na poligonie. - Umiem posługiwać się bronią, potrafię strzelać i jestem sprawny fizycznie - podkreślał przy tym.

Karol Nawrocki w aucie terenowym podczas parady wojskowej. O jego kategorii i przeszkoleniu przeczytasz na SE.
Autor: Rafał Samluk / DORSZ COM CAM/ Materiały prasowe Prezydent Karol Nawrocki w czasie Święta Wojska Polskiego

Karol Nawrocki w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi 2025 często wypowiadał się o armii, modernizacji sił zbrojnych, czy też wojnie toczącej się za naszą południowo-wschodnią granicą. W trakcie jednej z konferencji prasowych został więc zapytany o swoje doświadczenie ze służbą wojskową. 

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Jak przyznał ówczesny prezes IPN: 

- Uspokajam pana redaktora, mam kategorię A (najwyższa w klasyfikacji poborowych — red.). Jestem zdrowym człowiekiem. Oczywiście posługuję się także bronią.

Natomiast w czasie, gdy był powszechny pobór do służby wojskowej, nie odbywałem powszechnej służby wojskowej, ale myślę, że moje doświadczenie z bronią i w pracy, takiej taktycznej, które zadawałem sobie trud, aby je posiąść w czasie prywatnym, jest takie, że mógłbym panu redaktorowi zagwarantować bezpieczeństwo - dodał. Dopytywany, czy w takim razie byłby zainteresowany udziałem w rządowych szkoleniach wojskowych dla Polaków, odparł, że "w ciągu najbliższych dwóch miesięcy nie będzie miał na to czasu, ale interesują go kwestie militarne".

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Czemu zatem Karol Nawrocki uniknął jakiejkolwiek służby wojskowej? Prezydent urodził się w 1983 roku, więc w wieku 19 lat stawił się przed komisją poborową. Na początku XXI wieku w Polsce obowiązywała jeszcze zasadnicza służba wojskowa, trwająca ponad rok. Istniały jednak legalne metody, by uniknąć służby. Karol Nawrocki skorzystał z takiej możliwości w 2003 roku, rozpoczynając pięcioletnie studia magisterskie z historii na Uniwersytecie Gdańskim. Prawo było w tej kwestii jasne: podjęcie studiów dziennych natychmiast uprawniało do odroczenia poboru. To rozwiązanie nie było wyjątkiem, lecz masowym trendem. Tysiące młodych Polaków wybierało studia nie tylko z zamiłowania do nauki, ale przede wszystkim traktując indeks jako darmową przepustkę zwalniającą z wojska. WKU systematycznie odnotowywały w dokumentach wojskowych adnotacje o odroczeniu "z powodu nauki".

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KAROL NAWROCKI
WOJSKO