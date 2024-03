Zobaczyliśmy wpis syna Zembali dwa lata po jego śmierci. Wstrząsające słowa

Łukasz Schreiber zapytany o swoje małżeństwo. Nie gryzł się w język. Wszystko doszło do Marianny Schreiber, która wyjechała do Tajlandii

Profesor Marian Zembala był wybitnym lekarzem znanym w całej Polsce. To on lata temu brał udział w pierwszej udanej operacji polegającej na przeszczepie serce i współpracował z prof. Zbigniewem Religą. Prof. Zembala przez całe lata był kardiologiem i wieloletnim dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Niestety, dwa lata temu Polską wstrząsnęła przerażająca wiadomość o śmierci prof. Mariana Zembali. Wybitny lekarz zmarł 19 marca 2022 w wieku 72 lat. Okoliczności jego śmierci były tragiczne. Profesora znaleziono martwego w przydomowym basenie. Sprawą śmierć Mariana Zembali od razu zajęły się policja i prokuratura, które badały okoliczności odejścia profesora.

Teraz, gdy od tamtego straszliwego wydarzenia minęły dwa lata głos zabrał syn Zembali, prof. Marcin Zembala. W sieci umieścił poruszający wpis dotyczący jego ojca Mariana, ale nie tylko. Ujawnił, co ojciec napisał w liście pożegnalnym: - Dwa lata temu odszedł mój hasztag#tato. Będąc niepełnosprawnym, cierpiąc z powodu ułomności fizycznej i psychicznej, targany emocjami i wspomnieniami, niespełnionymi marzeniami i planami wjechał na wózku do domowego basenu. Utonął. W ostatnim liście napisał „zawsze szedłem uczciwą drogą”. Żeglarz, pływak, muzyk, poeta, budowniczy, mąż, ojciec i dziadek. hasztag#Lekarz nad lekarze. Wspominam nie tylko z uwagi na pamięć, ale także ze względu na potrzebę wsłuchania się w cichy głos tych, którzy mimo fasady powagi i rezonu, cierpią z powodu rozdarcia, wątpliwości i … hasztag#samotność w chorobie, kalectwie czy hasztag#niepełnosprawność. Jednak… wyzwanie życia w niepełności nie przytłoczyło go tak, jak konieczność zmierzenia się z ludzką niechęcią. To nie schody stały się symbolem trudności, a słowa i czyny wcześniej mu bliskich. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o nim.

