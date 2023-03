Żona Dawida Kubackiego walczy o życie. Abp Jędraszewski sięga po wsparcie z nieba!

Żona Dawida Kubackiego walczy o życie, dlatego skoczek zrezygnował z udziału w zawodach w Vikersund. Rodzinę Kubackich wspierają najważniejsi polscy politycy (w tym Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki), celebryci i wybitni sportowcy (m.in. Iga Świątek). Wszyscy liczą na to, że Marta Kubacka wróci do zdrowia. W trudnych chwilach rodzinie sportowca na pewno przyda się wsparcie z nieba. Załatwić je próbuje abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, który przywołał Jana Pawła II. - Dawid Kubacki wielokrotnie dawał nam powody do radości i dumy, pokazując przy tym piękne oblicze człowieka wierzącego. Dzisiaj wszyscy jesteśmy z nim i jego najbliższymi w tym trudnym momencie - powiedział hierarcha. - Pani Marto, panie Dawidzie, cały Kościół krakowski ogarnia Was modlitwą, powierzając Waszą rodzinę szczególnej opiece św. Jana Pawła II — patrona rodzin! - dodał Marek Jędraszewski.

Quiz Jan Paweł II. Co wiesz o polskim papieżu? 10/15 to minimum Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Jan Paweł II? W Krakowie W Wadowicach W Warszawie Dalej

2/2 #AbpMarekJędraszewski do Dawida Kubackiego i @Marta_ku91:Pani Marto, panie Dawidzie, cały Kościół krakowski ogarnia Was modlitwą, powierzając Waszą rodzinę szczególnej opiece św. Jana Pawła II - patrona rodzin!fot. @Marta_ku91 pic.twitter.com/98QWMwFJMF— Archidiecezja Krakowska (@ArchKrakowska) March 21, 2023