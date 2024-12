Żona Trzaskowskiego zupełnie odmieniona! Tak teraz wygląda Małgorzata Trzaskowska po metamorfozie

Rafał Trzaskowski to kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. W prawyborach zorganizowanych w KO pokonał swojego konkurenta Radosława Sikorskiego. Miał dosłownie miażdżącą przewagę, ponieważ uzyskał aż74,75 proc. głosów. W sobotę w czasie konwencji KO w Gliwicach zostanie przedstawiony plan na prezydenturę Trzaskowskiego. Kandydat na prezydenta poruszy tematy, które obecnie są najważniejsze i te na których on, jeśli wygra wybory, chce realizować i nimi zajmować. W konwencji Koalicji Obywatelskiej bierze udział kilka tysięcy osób.

Tusk powitał i pozdrowił żonę Trzaskowskiego od swojej małżonki

Wśród tych, którzy wspierają Rafała Trzaskowskiego nie zabrakło jego najbliższych, przyjaciół i kolegów, w tym choćby aktora Michała Żebrowskiego. Nie zabrakło też oczywiście jego ukochanej żony - Małgorzaty Trzaskowskiej. Już w niemal pierwszych słowach wystąpienia powitał ją i pozdrowił Donald Tusk, który przekazał jej pozdrowienia od swojej żony, także Małgorzaty:

Nie mogę nie zacząć od pozdrowienia... Gosia Trzaskowska jest z nami. I mojej Gosi obiecałem, by Gosię z Warszawy pozdrowieć. Gosia sopocka dobrze wie, co czuje Gosia Trzaskowska. Jesteśmy z Tobą! - powiedział premier.

O żonie wspomniał też sam Rafał Trzaskowski, który mówił że gdy przyjechał do, jeszcze swojej dziewczyny do Rybnika, i zapytał, co tam można ciekawego zobaczyć. Na co ona przyznała, że można pójść do muzeum i zobaczyć wystawę sztandarów górniczych.

Metamorfoza Małgorzaty Trzaskowskiej. Żona Trzaskowskiego zupełnie odmieniona

Małgorzata Trzaskowska w ostatnim czasie nie pokazywała się publicznie. Była bardzo aktywna w poprzedniej kampanii prezydenckiej męża, w 2020 roku. Występowała wraz z nim, była na wiecach i konwencjach. Teraz, gdy pojawiła się na konwencji dotyczącej startu w wyborach jej męża, od razu dało się zauważyć, że jest odmieniona. Zmieniła fryzurę, postawiła na krótsze cięcie, a do tego pojawiła się bez okularów, które nosiła wcześniej. Na konwencję wybrała spokojną stylizację, granatową marynarkę, śmietankowe spodnie i śmietankowy golfik.

NIŻEJ NAJNOWSZE ZDJĘCIA MAŁGORZATY TRZASKOWSKIEJ