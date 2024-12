i Autor: Podlewski/AKPA

Michał Żebrowski w Gliwicach na konwencji KO. Wspiera Rafała Trzaskowskiego

Nie jest tajemnicą, że Rafał Trzaskowski i Michał Żebrowski doskonale się znają i to od lat. Co ciekawe, razem chodzili do szkoły podstawowej i to do jednej klasy. Ich znajomość trwa do dziś. W czasie konwencji KO w Gliwicach, podczas której Rafał Trzaskowski przedstawi priorytety swojego programu przed wyborami na prezydenta Polski, pojawił się także aktor. Tym gestem chce wesprzeć swojego kolegę.