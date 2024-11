Co wiemy o Małgorzacie Trzaskowskiej? Rodzina, wyksztalcenie, kariera

- Kwestie wiary są osobistą sprawą każdego człowieka. Pochodzę z rodziny, która czynnie udzielała się w życiu Kościoła. To dla mnie ważna sprawa. Dzieci w przyszłości same zdecydują o swojej relacji z Kościołem. Ja tak je wychowuję, aby wartości wynosiły z domu, a przykazania i prawdy wiary miały w sercu. Aby innym nie czyniły tego, co im niemiłe - mówiła w 2020 roku w rozmowie z portalem Rybnik Nasze Miasto.