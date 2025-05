(...) A jakim był człowiekiem? Wyglądał i zachowywał się jak gentleman i intelektualista najwyższej próby, choć uwielbiał być obrazoburczy i dosadny, i co dzień bawił się sytuacją i językiem jak magik z Monty Pythona. Uwielbiał szokować i kochał dowcip sytuacyjny. Kiedyś mama zostawiła mu obiad i na garnkach zostawiła kartki - kotlet, mięso, zupa. Kiedy wróciliśmy do domu, każdy sprzęt w domu opisany był kartkami - krzesło, tapczan, telewizor - a kartek było kilkaset. Kiedy poważnie chorował, uwielbiał kłaść się na tapczanie i udawać umarlaka, przyklejając sobie czerwoną banderolę z pudełka papierosów do kącików ust. Wchodził przez balkon do domu przyjaciela i tygodniami, dzień w dzień, przestawiał im meble i chował szczoteczkę do zębów (twórcy filmu "Amelia" nauczyli się tego chyba od niego). A jakim był Ojcem? Zawsze miał czas, zawsze snuł opowieści tylko dla mnie - o książkach, o historii Polski (był chodzącą encyklopedią). Kochał Kazimierza Jagiellończyka i tragiczne oraz bohaterskie postaci naszej historii Romualda Traugutta i Leopolda Okulickiego. Potrafił być surowy, ale zawsze sprawiedliwy. Potrafił być nieobecny i zaaferowany. Ale potem zawsze pukał do moich drzwi i pytał, czy może w czymś mi pomóc. Jak zrobił błąd albo przesadził - zawsze przepraszał. Nawet pięcioletniego chłopca. Nabijał się bezlitośnie z głupoty, ale zawsze szanował ludzi (...)