Żona Wałęsy wspomina Lecha Kaczyńskiego. Dziwne słowa o kapciach

co na to ich brzuchy?

Emeryci WZRUSZAJĄ do ŁEZ. Kochajcie się! Tańczcie! Żyjcie CHWILĄ! Przesłanie do młodych

Spodnie Agaty Dudy to hit sezonu! Świetne dla każdego typu sylwetki

Lech Wałęsa jeszcze w latach 80. i 90. XX wieku ściśle współpracował z Lechem i Jarosławem Kaczyńskimi. W swojej książce "Marzenia i tajemnice" o szczegółach opowiedziała Danuta Wałęsa. - Mąż zabrał ich do pracy w kancelarii, gdyż nie mógł do końca ufać grupie warszawskiej. A przecież musiał mieć współpracowników. Natomiast panom Kaczyńskim wydawało się, że dzięki temu będą mogli rządzić i Polską, i Wałęsą. Błąd! Całkowita nieznajomość Wałęsy - opisywała w swojej książce żona byłego prezydenta.

Danuta Wałęsa w swoich wspomnieniach cofnęła się również do czasów, kiedy Lech Kaczyński - jako współpracownik Lecha Wałęsy - bywał w ich domu. - W latach osiemdziesiątych pan Leszek bywał u nas na Zaspie, przyjeżdżał też do Węsior. Czasem powiesił marynarkę na krześle; wychodząc, zapomniał ją założyć. Bywało, że zapomniał jakiejś teczki z dokumentami. Po reaktywowaniu Solidarności pan Leszek był zastępcą męża w związku. Między innymi gdy mąż był zajęty, on przyjmował delegacje. Współpracownicy opowiadali, że zdarzało się, iż przychodził na te spotkania w kapciach - czytamy w książce "Marzenia i tajemnice".

W NASZEJ GALERII MOŻESZ ZOBACZYĆ, JAK ZMIENIAŁA SIĘ DANUTA WAŁĘSA:

Politycy Od Kuchni - Lech Wałęsa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.