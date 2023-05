Zrzutka na megadrogi prezent dla abp. Gądeckiego! "Nie będzie rower, komputer czy obraz"

Zrzutka na prezent dla abp. Stanisława Gądeckiego. Ile trzeba zebrać?

Z wyliczeń dziennikarzy "Gazety Wyborczej" wynika, że biskupi pomocniczy Zdzisław Fortuniak, Jan Glapiak i Grzegorz Balcerek chcieliby zebrać pomiędzy 95 tys. zł do 170 tys. złotych. Kwota robi wrażenie! "Najważniejszym darem dla jubilata (Stanisław Gądecki 10 czerwca będzie świętował 50-lecie kapłaństwa - red.) będzie modlitwa w samej katedrze oraz w parafiach, ale pragniemy też – jak to jest zwyczajnie przy jubileuszach – wdzięczność naszą okazać darem zewnętrznym" - piszą hierarchowie. Darem tym ma być winda w Centrum Rehabilitacji Duchowej i Psychologicznej im. św. Jana Pawła II, które powstaje na Ukrainie. "Gdybyśmy wszyscy, jako prezbiterium Kościoła Poznańskiego, złożyli na ten cel jednorazową ofiarę w wysokości przynajmniej 250 zł, starczyłoby to na ufundowanie windy, której koszt szacuje się na 21 tys. euro" - czytamy w liście biskupów do księży. To wydaje się być plan minimum. "„Gdyby jednak nasza ofiarność okazała się większa, może starczyłoby na pokrycie kosztów zamiast windy stacji uzdatniania wody, którą wyceniono na 37,7 tys. euro" - dodają hierarchowie.

Księża narzekają: "Przyszedł prikaz i koniec", rzecznik kurii: "prezentem nie będzie rower, komputer czy obraz"

Wielu księży cytowanych przez "Gazetę Wyborczą" jest - delikatnie mówiąc - niezadowolonych ze zrzutki. - Nikt z nami tego nie konsultował, nie było żadnej dyskusji. Przyszedł prikaz i koniec - mówi jeden z duchownych. - Opłaty co roku rosną, ale naszych biskupów to nie obchodzi. Ich kryzys nie dotyka - denerwuje się inny. Rzecznik kurii jednak uskokaja. - Zbieranie ofiar przez dziekanów jest zwyczajowe, wielu księży, zwłaszcza starszych, woli przekazać gotówkę bez konieczności dokonywania przelewów, choć i taką formę wskazano, podając numer konta Caritasu. Nikt też nie będzie odnotowywał ani wpłacających, ani kwot - podkreśla ks. Marek Szczepaniak. - Prezentem nie będzie rower, komputer czy obraz, którym mógłby się cieszyć jedynie obdarowany, ale wsparcie osób potrzebujących, i to w kraju, w którym trwa wojna - komentuje rzecznik. Co na to sam abp Stanisław Gądecki? ""Ksiądz Arcybiskup ucieszył się z propozycji, byśmy z tej okazji złożyli ofiarę od siebie, od księży" - czytamy w mailu od trzech biskupów.

W naszej galerii prezentujemy, jak w w pałacu w Warszawie mieszka kardynał Kazimierz Nycz