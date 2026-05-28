AI coraz częściej wykorzystywana do krzywdzenia dzieci w sieci

Eksperci ostrzegają, że sprawcy coraz częściej wykorzystują media społecznościowe i komunikatory do rozpowszechniania materiałów seksualizujących dzieci oraz wymiany instrukcji dotyczących uwodzenia nieletnich.

AI nie pomaga

Autorzy opublikowanego przez NASK raportu zespołu Dyżurnet.pl poświęconego zagrożeniom wobec dzieci w internecie, zwracają uwagę na dynamiczny wzrost wykorzystania sztucznej inteligencji do tworzenia i przetwarzania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci (CSAM).

Z danych przedstawionych w raporcie wynika, że w 2025 roku Dyżurnet.pl odnotował ponad 17,6 tys. zgłoszeń dotyczących potencjalnych materiałów typu CSAM. Jednocześnie eksperci zauważyli niemal 300% wzrost liczby treści wygenerowanych lub przetworzonych przy użyciu AI.

Autorzy raportu podkreślają, że rozwój generatywnej sztucznej inteligencji sprawił, iż coraz trudniej odróżnić materiały stworzone cyfrowo od rzeczywistych zdjęć i nagrań. Popularność zdobywają także aplikacje umożliwiające tworzenie seksualizowanych obrazów dzieci na podstawie zwykłych fotografii.

Uwaga na komunikatory

Raport wskazuje również na rosnące zagrożenia związane z komunikatorami internetowymi i zamkniętymi grupami dyskusyjnymi. Szczególną uwagę zwrócono na platformę Telegram, gdzie w 2025 roku odnotowano blisko 600 zgłoszeń dotyczących nielegalnych lub szkodliwych treści, z czego ponad 440 dotyczyło materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci.

Eksperci Dyżurnet.pl podkreślają, że walka z tego typu zagrożeniami wymaga współpracy platform internetowych, organów ścigania oraz organizacji zajmujących się bezpieczeństwem dzieci w sieci. Raport został zaprezentowany podczas śniadania prasowego w Polskiej Agencji Prasowej.