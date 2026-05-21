Donald Trump podjął decyzję w sprawie Polski. Do kraju trafi 5000 żołnierzy!

Źródło PAP
Źródło PAP
2026-05-21 23:10

Prezydent USA Donald Trump złożył ważną deklarację. Za pośrednictwem swojego serwisu Truth Social ogłosił, że do Polski zostanie wysłanych 5000 dodatkowych żołnierzy. Jak podkreślił, decyzja ma związek ze zwycięstwem wyborczym prezydenta Karola Nawrockiego i ich wzajemnymi relacjami.

Donald Trump

i

Autor: Cover Images/East News/ East News
  • Prezydent USA Donald Trump ogłosił decyzję o wzmocnieniu amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, co jest bezpośrednią reakcją na ostatnie wydarzenia polityczne.
  • Na mocy jego deklaracji do kraju trafi dodatkowe 5000 żołnierzy, a powód tego ruchu jest ściśle powiązany ze zwycięstwem wyborczym prezydenta Karola Nawrockiego.
  • Zobacz, jak osobiste relacje obu przywódców wpłynęły na tę strategiczną decyzję i poznaj treść zaskakującego wpisu, w którym Trump ją ogłosił.

W czwartek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił decyzję, która ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i obecność wojskową w Polsce. W krótkim komunikacie poinformował o planach wzmocnienia amerykańskiego kontyngentu w naszym kraju. Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych pięć tysięcy żołnierzy. Ta deklaracja jest znaczącym wydarzeniem w kontekście sojuszy międzynarodowych.

Donald Trump wysyła żołnierzy do Polski. Jaki jest powód?

Prezydent USA nie krył, że jego decyzja jest bezpośrednio powiązana z wynikiem ostatnich wyborów prezydenckich w Polsce. W swoim oświadczeniu wskazał na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego jako kluczowy czynnik. Trump podkreślił, że z dumą popierał polskiego przywódcę. Drugim z podanych powodów jest osobista „relacja z nim”, co sugeruje, że dobre stosunki między głowami państw miały realne przełożenie na decyzje o charakterze militarnym.

Polecany artykuł:

Płk Przepiórka ODPALIŁ BOMBĘ! „Kancelaria Nawrockiego to OBŁĄKANI! Trump ich ni…

Wiadomość na Truth Social

Informacja o wysłaniu dodatkowych sił do Polski nie została przekazana podczas oficjalnej konferencji prasowej, a za pośrednictwem platformy społecznościowej Truth Social, z której regularnie korzysta Donald Trump. W opublikowanym wpisie prezydent USA zawarł całe swoje oświadczenie.

„W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę! Prezydent Donald J. Trump”

PROF. MARKOWSKI MOCNO: Administracja Trumpa kreuje chaos na całym świecie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TRUMP