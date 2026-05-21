W czwartek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił decyzję, która ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i obecność wojskową w Polsce. W krótkim komunikacie poinformował o planach wzmocnienia amerykańskiego kontyngentu w naszym kraju. Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych pięć tysięcy żołnierzy. Ta deklaracja jest znaczącym wydarzeniem w kontekście sojuszy międzynarodowych.

Donald Trump wysyła żołnierzy do Polski. Jaki jest powód?

Prezydent USA nie krył, że jego decyzja jest bezpośrednio powiązana z wynikiem ostatnich wyborów prezydenckich w Polsce. W swoim oświadczeniu wskazał na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego jako kluczowy czynnik. Trump podkreślił, że z dumą popierał polskiego przywódcę. Drugim z podanych powodów jest osobista „relacja z nim”, co sugeruje, że dobre stosunki między głowami państw miały realne przełożenie na decyzje o charakterze militarnym.

Wiadomość na Truth Social

Informacja o wysłaniu dodatkowych sił do Polski nie została przekazana podczas oficjalnej konferencji prasowej, a za pośrednictwem platformy społecznościowej Truth Social, z której regularnie korzysta Donald Trump. W opublikowanym wpisie prezydent USA zawarł całe swoje oświadczenie.

„W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę! Prezydent Donald J. Trump”