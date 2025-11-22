Adam Małysz zdradził plany Kamila Stocha na zakończenie kariery! Wszystko jasne

Piotr Mika
Piotr Mika
2025-11-22 8:31

Nie jest tajemnicą, że po zakończeniu rozpoczynającego się sezonu w skokach narciarskich Kamil Stoch zakończy swoją niezwykle bogatą karierę. Wydaje się, że będzie to inne rozstanie ze skokami, niż to, jakie miał Adam Małysz. Teraz prezes PZN w rozmowie z portalem Sport.pl wyjawił, jak wyglądać będzie pożegnanie jego następcy w roli lidera polskich skoczków.

Adam Małysz, Kamil Stoch

i

Autor: Andrzej Lange/SE Adam Małysz, Kamil Stoch

Tak Kamil Stoch zakończy karierę. Adam Małysz się wygadał

Niespełna 15 lat temu doszło do niezwykle symbolicznego wydarzenia. Na koniec sezonu 2010/2011 podczas konkursu w Planicy Adam Małysz zajął 3. miejsce. Podczas tych zawodów doszło do symbolicznej dla Polaków zmiany w polskiej kadrze - był to ostatni start „Orła z Wisły” w zawodach tej rangi, a konkurs wygrał... Kamil Stoch, dla którego był to dopiero trzeci triumf w konkursie Pucharu Świata. Po 15 latach wspaniałych sukcesów teraz przyszedł czas, aby to skoczek z Zębu się pożegnał, lecz trudno oczekiwać, że okoliczności będą równie piękne.

Stoch odpowiada Maciusiakowi. Godziny do startu ostatniego sezonu. "Nie chcę czuć żalu"

Pierwszym „problemem” w tym, aby historia się powtórzyła, jest fakt, że od kilku lat Kamil Stoch nie prezentuje takiej formy, do jakiej nas przyzwyczaił. Adam Małysz w swoim ostatnim sezonie zajął 3. miejsce w klasyfikacji generalnej, a na przestrzeni całego sezonu 9 razy stawał na podium zawodów Pucharu Świata, w tym wygrał jeden z konkursów – w Zakopanem. Kamil Stoch już dawno nie prezentował takiej formy, aby znaleźć się na podium, choć sam Adam Małysz przekonuje, że wierzy w polskiego skoczka. – Powiem tak: patrząc, jak Kamil dzisiaj skacze, to naprawdę jest możliwe. Myślę, że po słabszych latach Kamil zrobił teraz duży krok do przodu. I tak mi się wydaje, że po tym wszystkim odżył psychicznie – powiedział Adam Małysz w rozmowie z portalem Sport.pl.

Adam Małysz, gwiazdy i legendy skoków na Red Bull Skoki w Punkt w Zakopanem
15 zdjęć

Drugim problemem może być fakt, że trudno obecnie znaleźć kogoś takiego dla Kamila Stocha, kim on był w momencie kończenia kariery przez Małysza. Sam „Orzeł z Wisły” wskazuje, że spośród młodych zawodników najbliżej tego, by zachwycać w Pucharze Świata w tym sezonie, jest Kacper Tomasiak. Ale wyniki zawodów to jedno, a samo pożegnanie to drugie. Adam Małysz zdradził, że oficjalne pożegnanie Kamila Stocha nie odbędzie się w Planicy. – Ale co do ostatniego konkursu Kamila, to on będzie nie w Planicy, tylko dopiero latem na specjalnie zorganizowanych zawodach – wyjawił prezes PZN, ale zastrzegł, że nie da się namówić na występ na skoczni.

PŚ w skokach. To następca Stocha? Znany trener nie certolił się ws. polskiego talentu

Adam Małysz podsumował burzę w polskich skokach po odejściu Thurnbichlera

Nie jest jednak tak, że konkurs w Planicy nie będzie wyjątkowy, ponieważ będą to ostatnie oficjalne zawody Pucharu Świata Kamila Stocha. Okazuje się, że Słoweńcy już przygotowują się na to wydarzenie. – Na ten Puchar Tatr do Kamila mogę przyjechać, a na pewno bardzo chętnie będę uczestniczył w jego oficjalnym święcie w Planicy. Zdradzę, że już jesteśmy w kontakcie ze Słoweńcami, żeby to jak najlepiej wyszło. Sami się do nas odezwali z propozycją przygotowania jakichś specjalnych pakietów dla naszych kibiców na pożegnanie Kamila. Oczywiście myśmy wyrazili aprobatę. Bardzo chętnie z tego skorzystamy, szykuje się fajna impreza – zdradził Małysz w rozmowie ze Sport.pl.

Nowy sezon skoków. Maciej Maciusiak dla "Super Expressu": Podtrzymamy medalową passę na IO!

Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAMIL STOCH
ADAM MAŁYSZ