Anna Kalinska to prawdziwa piękność! Spotykała się z Jannkiem Sinnerem, zobacz zdjęcia!

Iga Świątek zagra z Anną Kalinską w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati zagra z Anną Kalinską. Rosjanka pokonała swoją rodaczkę Jekaterinę Aleksandrową 3:6, 7:6(5), 6:1. Świątek i Kalinska grały ze sobą tylko raz. W lutym 2024 r. Polka przegrała to spotkanie 4:6, 4:6 w półfinale turnieju WTA w Dubaju. Rosjanka ma niespełna 27 lat. Gra agresywny tenis oparty na mocnych płaskich uderzeniach z głębi kortu. W rankingu WTA zajmuje 34. miejsce, a najwyżej była na 11. pozycji.

Znana z urody Anna Kalinska była dziewczyną Jannika Sinnera, ale już się rozstali. Spotykali się w 2024 r. Plotkowano nawet o zaręczynach, ale włoski lider rankingu ATP stanowczo zdementował te rewelacje. Związek zakończył się w 2025 roku, co Sinner potwierdził podczas konferencji prasowej w Rzymie. W 2020 roku Kalinska była w krótkotrwałym związku z australijskim tenisistą Nickiem Kyrgiosem. Ich relacja zakończyła się w atmosferze konfliktu, a Anna publicznie oświadczyła na Instagramie: „Zerwaliśmy. Nie jesteśmy przyjaciółmi”, prosząc o uszanowanie jej prywatności.

Anna Kalinska pochodzi z rodziny o sportowych tradycjach. Jej ojciec, Nikołaj, jest szefem rosyjskiej federacji badmintona, a matka, Elena, była trenerką badmintona, choć obecnie często towarzyszy Annie na turniejach. Starszy brat, również Nikołaj, jest piłkarzem występującym w klubie FK Niżny Nowogród. Anna zaczęła grać w tenisa w wieku pięciu lat, zainspirowana kuzynką podczas wakacji u babci w Dniepropietrowsku (obecnie Dnipro, Ukraina)

Kiedy mecz Świątek - Kalinska w 1/4 finału WTA Cincinnati?

Mecz Iga Świątek - Anna Kalinska w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w piątek 15 sierpnia 2025. Czekamy na plan gier i godzinę meczu. Transmisje TV z turnieju WTA w Cincinnati na antenie Canal+ Sport 2.

Poniżej galeria zdjęć znanej z urody Anny Kalinskiej:

