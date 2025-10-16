Anna Lewandowska obok legendy modelingu. Cóż za piękne słowa

Lewandowska od dawna podkreśla, że moda to dla niej coś więcej niż tylko pasja. Regularnie pojawia się na prestiżowych eventach, takich jak Tydzień Mody w Paryżu, gdzie niedawno obserwowała pokaz Victorii Beckham. Tym razem jednak postawiła na Stany Zjednoczone i legendarny pokaz Victoria’s Secret – imprezę, która od lat gromadzi największe nazwiska świata mody i show-biznesu.

Na jednym z filmików opublikowanych na Instagramie widać, jak Anna przygotowuje się do wyjścia. Ma czarny, satynowy szlafrok z logo Victoria’s Secret – klasyka stylu, która idealnie wpisuje się w klimat wydarzenia.

Polska trenerka fitness chętnie dzieliła się również zdjęciami z samego pokazu, nie kryjąc emocji i zachwytu atmosferą. Wśród publikowanych fotografii szczególną uwagę zwróciło jedno — zdjęcie z Adrianną Limą, jedną z najbardziej rozpoznawalnych „aniołków” Victoria’s Secret.

W opisie do wspólnej fotografii Lewandowska nie szczędziła komplementów:

„Kiedy myślisz o Aniołach Victoria’s Secret, myślisz właśnie o niej — prawdziwej ikonie przez tyle lat. Kobieta, która udowadnia, że piękno to coś więcej niż wygląd. To siła, pewność siebie i autentyczność.”Lewandowska po raz kolejny pokazała, że potrafi łączyć sportowy profesjonalizm z elegancją i wyczuciem stylu, a jej obecność na takich wydarzeniach tylko umacnia jej pozycję w świecie międzynarodowej mody.

