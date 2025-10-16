Anna Lewandowska obok legendy modelingu. Cóż za piękne słowa

Anna Lewandowska po raz kolejny potwierdziła, że świat mody to jej drugi dom. Trenerka i żona Roberta Lewandowskiego pojawiła się w Nowym Jorku, by wziąć udział w jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń w branży — pokazie Victoria’s Secret. Relację z wyjątkowego wieczoru zamieściła w swoich mediach społecznościowych, pokazując kulisy przygotowań i atmosferę wydarzenia.

Lewandowska od dawna podkreśla, że moda to dla niej coś więcej niż tylko pasja. Regularnie pojawia się na prestiżowych eventach, takich jak Tydzień Mody w Paryżu, gdzie niedawno obserwowała pokaz Victorii Beckham. Tym razem jednak postawiła na Stany Zjednoczone i legendarny pokaz Victoria’s Secret – imprezę, która od lat gromadzi największe nazwiska świata mody i show-biznesu.

Na jednym z filmików opublikowanych na Instagramie widać, jak Anna przygotowuje się do wyjścia. Ma czarny, satynowy szlafrok z logo Victoria’s Secret – klasyka stylu, która idealnie wpisuje się w klimat wydarzenia.

Polska trenerka fitness chętnie dzieliła się również zdjęciami z samego pokazu, nie kryjąc emocji i zachwytu atmosferą. Wśród publikowanych fotografii szczególną uwagę zwróciło jedno — zdjęcie z Adrianną Limą, jedną z najbardziej rozpoznawalnych „aniołków” Victoria’s Secret.

W opisie do wspólnej fotografii Lewandowska nie szczędziła komplementów:

„Kiedy myślisz o Aniołach Victoria’s Secret, myślisz właśnie o niej — prawdziwej ikonie przez tyle lat. Kobieta, która udowadnia, że piękno to coś więcej niż wygląd. To siła, pewność siebie i autentyczność.”Lewandowska po raz kolejny pokazała, że potrafi łączyć sportowy profesjonalizm z elegancją i wyczuciem stylu, a jej obecność na takich wydarzeniach tylko umacnia jej pozycję w świecie międzynarodowej mody.

