Szpilka zakochał się w tenisie i w tym stwierdzeniu nie ma krzty przesady. Na korcie pojawia się niemal codziennie, a za sobą ma już potyczki m.in. z Andrzejem Kostyrą, czyli były szefem sportu w "Super Expressie" oraz twórcą kanału "KOstyra SE" na YouTube, Dominikiem Durniatem, komentatorem gal KSW i pracownikiem tej federacji, komikiem Marcinem Dańcem czy byłym wieloletnim mistrzem świata w wadze półciężkiej, Dariuszem Michalczewskim. - Tenis to kapitalny sport. Szkoda, że nie zacząłem grać znacznie wcześniej, bo czuję, że mógłby odnieść sukces - powiedział nam po wygranej z Durniatem.

W najbliższy poniedziałek 28 lipca Szpilkę czeka jednak zdecydowanie najtrudniejsze wyzwanie z dotychczasowych. Po drugiej stronie siatki stanie bowiem Jerzy Janowicz, czyli półfinalista wielkoszlemowego Wimbledonu z 2013 roku! Łodzianin to była 14 rakieta świata, który poza wspomnianym pamiętnym turniejem w Londynie, dotarł także m.in. do finału zmagań ATP World Tour Masters 1000 w Paryżu. Janowicz w swojej karierze ma wygrane z takimi zawodnikami jak Andy Murray, Lleyton Hewitt, Tommy Haas, David Nalbandian, Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon, Richard Gasquet, Gael Monfils, Grigor Dimitrow, Nicolas Almagro czy Marin Cilić.

Artur Szpilka kontra Jerzy Janowicz na korcie! Janowicz zagra w sandałach i używać będzie tylko lewej ręki

Panowie zmierzą się w Ożarowie Mazowieckim na jednym z kortów klubu Warsaw West Tennis Club. Początek starcia zaplanowano na godzinę 16.00. Oczywiście zdecydowanym faworytem potyczki będzie Janowicz, ale żeby nieco wyrównać szansę, to były zawodowy tenisista grać będzie tylko lewą ręką, a na stopach nie będzie mieć normalnego obuwia, a... sandały.

- Mamy między sobą pewien zakład i żebym to ja go wygrał, to muszę urwać mu chociaż jednego gema. Ale ja chcę wygrać cały mecz i jeśli tak się stanie, to wtedy nazywać go będę "sandałem" - zdradził nam Szpilka.

