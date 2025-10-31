Aż 149 sędziów ligowych zawieszonych za obstawianie meczów! Skandal jakiego nigdy nie było

Sędziowie-typerzy

Informacje te ujrzały światło dzienne dzień wcześniej, gdy prezes TFF, Ibrahim Haciosmanoglu, ujawnił skalę problemu. Z wewnętrznego dochodzenia wynika, że aż 371 z 571 aktywnych sędziów w tureckich ligach ma konta u firm bukmacherskich, a 152 z nich regularnie typuje mecze.

– Sędziowanie to zawód wymagający honoru i zaufania. Kto splami jego dobre imię, nie będzie miał już miejsca w tureckim futbolu – podkreślił Haciosmanoglu w oficjalnym oświadczeniu.

ZOBACZ TEŻ: Jakub Rzeźniczak o Quebonafide i zachowaniu Grzegorza Krychowiaka. Ten hit poruszył serce byłej gwiazdy Legii [ROZMOWA SE]

Anna Lewandowska przyłapana w Warszawie na zakupach [Zdjęcia]

Sędziowie z elity

W gronie zawieszonych znaleziono 22 arbitrów z najwyższej klasy rozgrywkowej, w tym siedmiu głównych sędziów i piętnastu asystentów. Ustalono też, że niektórzy z nich obstawiali ogromną liczbę zakładów – rekordzista aż 18 tysięcy, podczas gdy dziesięciu innych przekroczyło granicę 10 tysięcy typowań.

ZOBACZ TEŻ: To czeka Edwarda Iordanescu. Media w Rumunii nie mają wątpliwości

Na razie nie wiadomo, czy którykolwiek z podejrzanych sędziów obstawiał mecze, które sam prowadził. Sprawą zajęła się również prokuratura w Stambule, która prowadzi własne postępowanie w tej głośnej aferze.